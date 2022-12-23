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الجمعة 23 ديسمبر 2022
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

تراجع أسعار الحديد 2000 جنيه للطن

تراجع أسعار الحديد
تراجع أسعار الحديد
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تراجعت أسعار الحديد اليوم الجمعة، بعد قرار البنك المركزى برفع أسعار الفائدة 3 ٪ 2000 جنيه للطن.

بلغ سعر طن حديد عز 23,450  الف جنيه 23,450 الف جنيه.
سعر طن حديد بشاى 23,300 الف جنيه 23,300  الف جنيه.
سعر طن حديد العتال 23,400 الف جنيه 23,400 الف جنيه.
سعر طن حديد عطية 23,130 الف جنيه 23,130 الف جنيه.
سعر طن حديد سرحان 23,100  الف جنيه 23,100  الف جنيه.
سعر طن حديد المراكبى 23,200 الف جنيه 23,200  الف جنيه.
سعر طن حديد المصريين 22,400  الف جنيه 22,400  الف جنيه.
سعر طن حديد الكومى 23,200  الف جنيه 23,200  الف جنيه.

أسعار الحديد البنك المركزي حديد المصريين حديد المراكبي رفع أسعار الفائدة
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