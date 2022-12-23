تراجع أسعار الحديد 2000 جنيه للطن

الجمعة 23/ديسمبر/2022 - 09:16 ص

تراجعت أسعار الحديد اليوم الجمعة، بعد قرار البنك المركزى برفع أسعار الفائدة 3 ٪ 2000 جنيه للطن.

بلغ سعر طن حديد عز 23,450 الف جنيه 23,450 الف جنيه.

سعر طن حديد بشاى 23,300 الف جنيه 23,300 الف جنيه.

سعر طن حديد العتال 23,400 الف جنيه 23,400 الف جنيه.

سعر طن حديد عطية 23,130 الف جنيه 23,130 الف جنيه.

سعر طن حديد سرحان 23,100 الف جنيه 23,100 الف جنيه.

سعر طن حديد المراكبى 23,200 الف جنيه 23,200 الف جنيه.

سعر طن حديد المصريين 22,400 الف جنيه 22,400 الف جنيه.

سعر طن حديد الكومى 23,200 الف جنيه 23,200 الف جنيه.