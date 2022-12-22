بعد رفع الفائدة ..ارتفاع جديد في أسعار الذهب مساء اليوم الخميس

الخميس 22/ديسمبر/2022 - 10:23 م

سجلت أسعار الذهب مساء اليوم الخميس ارتفاعا جديدًا بقيمة 60 جنيها ، عقب قرار البنك المركزي المصري، برفع سعر الفائدة 3% في أخر اجتماعات الأسبوع .

وصعد سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر مبيعا في مصر، من مستوى 1660 جنيها، وفق أسعار بورصة الذهب في مصر وأسعار الصاغة، إلى 1720 جنيها.



سعر الذهب في مصر اليوم:

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل سعر الذهب عيار 24، الأكثر انتشارًا في دول الخليج، 1966 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21

وصل سعر الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في مصر ومدن الصعيد إلى 1720 جنيهًا، وعيار 22 بسعر 1802 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18، الأكثر انتشارًا في مدن الوجه البحري 1474 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب، وزن 8 جرامات عيار 21، 13 ألفا و760 جنيها، وذلك دون إضافة مصنعية أو دمغة أو ضريبة.