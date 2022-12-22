بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في دور ١٦ لكأس كاراباو

الخميس 22/ديسمبر/2022 - 08:55 م

مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر في دور ال١٦ لكأس كاراباو وينتظر النجم المصرى محمد صلاح تسجيل هدفه العاشر فى شباك السيتزن، عندما يواجه فريقه ليفربول نظيره مانشستر سيتي مساء اليوم، على ملعب الاتحاد ضمن منافسات دور الستة عشر من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين لموسم 2022-2023، فى أول ظهور رسمى بعد نهاية كأس العالم قطر.

وتقام مباراة مان سيتي ضد ليفربول في دور الستة عشر من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية 2022-2023 في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الخميس بتوقيت القاهرة، على أن تذاع عبر قناة beIN Sports Premium HD1.

ويسعى يورجن كلوب المدير الفني الألماني لفريق ليفربول في مباراة اليوم ضد مانشستر سيتي لتأصيل عقدته على بيب جوارديولا مدرب السماوي.

ويدخل ليفربول مباراة مانشستر سيتي بث مباشر اليوم بتشكيل مكون من في حراسة المرمى أليسون بيكر خط الدفاع: الريدزجويل ماتيب، ترنت ألكساندر أرنولد، جيميس ميلنر، أندرسون روبرتسون (جو غوميز).

خط الوسط: تياغو ألكانتارا، هارفي إليوت، نابي كيتا (جوردان هندرسون)

خط الهجوم: محمد صلاح، روبرتو فيرمينو، داروين نونيز (تشامبرلين).