الكوليرا تقتل 410 أشخاص في مالاوي

الخميس 22/ديسمبر/2022 - 06:33 م

تخطت حصيلة وفيات مرض الكوليرا في مالاوي 400 شخص، وسط مناشدة حكومية لسكان المناطق الأكثر تضرراً بالحصول على التطعيم.

وقالت وزيرة الصحة في مالاوي، خومبيز تشيبوندا، الخميس، إن إجمالي الإصابات بلغ 13837 حالة.

وأضافت أن المرض أودى بحياة 410 أشخاص منذ رصد أولى الحالات في مارس. ويبلغ معدل الوفيات الحالي 2.96%.

وأثار المرض الذي ينتشر عن طريق المياه والغذاء الملوثين مخاوف بين عمال الرعاية الصحية من احتمال تفاقمه لأن معظم الحالات تم رصدها قبل بداية الفصل المطير.

وقالت تشيبوندا إن 13 من أصل 15 منطقة استُهدفت بتوزيع لقاح الكوليرا تمكنت من تغطية 83.6 بالمئة منها باللقاح.

لكن الوزيرة حثت سكان مانجوتشي، وهي أكبر مركز سياحي في مالاوي ومدينة بلانتاير، ثاني أكبر مدينة في البلاد، وهما من أكثر المناطق تضرراً، على الحصول على اللقاحات بسرعة وتشديد إجراءات النظافة خلال موسم الاحتفالات.

وأظهرت أحدث الإحصاءات الرسمية أن أربع مناطق من المنتجعات المطلة على البحيرة في مالاوي سجلت معظم الحالات، وعلى رأسها مانجوتشي، التي سجلت أكبر عدد من الحالات بلغت 3698 إصابة و71 وفاة.