استمتع بتجربة عرض رائعة مع تابلت HUAWEI MatePad T8  بشاشة كاملة مقاس 8 بوصة

الخميس 22/ديسمبر/2022 - 04:03 م

يمثل الجهاز اللوحي T8 HUAWEI MatePad طفرة في التصميم والإنتاجية للأجهزة اللوحية، حيث عملت هواوي على ترقيّة تجربة استخدام ذات مستوى رائد ومبتكر للمستخدمين لتغيير الطريقة التي ينظرون بها إلى هذا النوع من الأجهزة وكيفية استخدامها من خلال شاشة عرض مقاس 8 بوصة وبطارية تبلغ 5100 مللي أمبير وبوزن يصل إلى 310 جرام فقط.

ويعد الجهاز اللوحي الجديد T8 HUAWEI MatePad الإضافة الأحدث إلى سلسلة أجهزة HUAWEI MatePad، حيث يتميز الإصدار الجديد بشاشة عرض مقاس 8 بوصة وبحواف جانبية رقيقة للغاية، حيث تمثل نسبة الشاشة إلى الجسم 80٪، مما يمنح المستخدم تجربة عرض غامرة. لذلك، سواء كان المستخدمون يشاهدون الأفلام أو يلعبون الألعاب أو حتى الرسم والكتابة، فإن الشاشة الكبيرة ستجعلهم مُركزين دون تشتيت الانتباه.

وقد تم تصميم تابلت HUAWEI MatePad T8 ليدعم مجموعة متنوعة من سيناريوهات العمل والترفيه، حيث يتميز بمعالج ثماني النواة مما يوفّر سرعات كبيرة تتيح إنجاز المهام اليومية دون عناء. كما يمكن للمستخدمين التبديل بسهولة بين استخدام الجهاز اللوحي كأداة مكتبية متنقلة للُعب الألعاب وتصفح الوسائط الاجتماعية بسهولة.

ولأن عمر البطارية أيضًا جزءًا أساسيًا من تجربة المستخدم، حرصت هواوي على أن يأتي جهاز HUAWEI MatePad T8 على بطارية تبلغ 5100 مللي أمبير في الساعة، ويتميز بسعة بطارية توفر طاقة كافية لفترات طويلة من الوقت. بالنسبة للمستخدمين الذين يحبون مشاهدة الأفلام، فإن جهاز HUAWEI MatePad T8 هو الخيار الأمثل حيث يمكن لهذا الجهاز اللوحي أن يوفر 12 ساعة من تشغيل الفيديو من عملية شحن واحدة فقط.

ويتميز جهاز HUAWEI MatePad T8 اللوحي بتكنولوجيا حماية العين متعددة الطبقات التي تنفذ وضع راحة العين ووضع الكتاب الإلكتروني. كما يوفر تنبيهات الموقف وتنبيهات الطرق الوعرة لتوفير الأدوات الأساسية لتقليل الضرر الذي يلحق بالعيون، حيث يعمل وضع راحة العين من هواوي – Eye Comfort على تقليل تأثير وقت الشاشة على عيون المستخدمين من خلال ضبط التباين والسطوع والوضوح وتشبع اللون والمعلمات الأخرى، يمكن لوضع الكتاب الإلكتروني - eBook عرض المحتوى بتأثير يشبه الورق، مما يضمن حماية العين مع توفير تجربة قراءة رائعة في نفس الوقت.

ولمساعدة أولياء أمور الأطفال المتمرسين في التكنولوجيا، يأتي جهاز HUAWEI MatePad T8 الجديد مزودًا أيضًا بـخاصية Kids Corner، وهو ملعب افتراضي يمكن للأطفال استكشافه بأمان. تم تزويد جهاز HUAWEI MatePad T8 اللوحي مسبقًا بأربع وحدات وظيفية أساسية: المسجل والكاميرا والوسائط المتعددة ورسم الأطفال، مما يتيح للأطفال الاستفادة من جميع مزايا الجهاز الذكي بينما يمكن للوالدين الاستمتاع براحة البال.

وتشتهر هواوي باهتمامها بالتفاصيل، ولا يُعد جهاز HUAWEI MatePad T8 اللوحي استثناءً. يزن هذا الجهاز اللوحي الأنيق 310 جرام فقط، وقد تم تصميمه ليتناسب مع يد واحدة بشكل مريح. بالإضافة إلى ذلك، يتميز بتصميم منحني بإطار سهل الحمل، مما يسمح للمستخدمين بالاستفادة من الشاشة مقاس 8 بوصة الزاهية أينما كانوا. التصميم المريح يعني أنه يمكن للمستخدمين حمل الجهاز اللوحي بسهولة بيد واحدة وإجراء محادثة فيديو مع أحبائهم. نظرًا لكونه جهازًا خفيف الوزن وسهل الحمل للغاية، فقد تم تصميم الجهاز اللوحي ليتم استخدامه أثناء التنقل، ويسمح المقبض المريح للجهاز بالإمساك به بإحكام مع الحفاظ على راحة المستخدم. علاوة على ذلك، فإن المتانة المعززة والجودة القوية للجهاز اللوحي تجعله الجهاز المثالي للمستخدمين الأصغر سنًا، مع ثقة الآباء في أن الجهاز اللوحي قادر على تحمل المطبات والخدوش.

يُعد جهاز HUAWEI MatePad T8 الجهاز اللوحي المثالي للمستخدمين أثناء التنقل، وهو متوفر بألوان زرقاء عميقة هادئة - Deepsea Blueمع لمسة نهائية معدنية مصقولة بالرمل. سواء تم استخدامه لقراءة كتاب، أو مشاهدة فيلم أثناء انتظار رحلتك، أو لُعب الألعاب، فإن جهاز HUAWEI MatePad T8 اللوحي بأدائه القوي وشاشته الزاهية والواسعة، جاهز للمهمة.