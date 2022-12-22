الأسواق تحبس أنفاسها ترقبا لقرارات آخر اجتماعات «المركزي» في 2022

الخميس 22/ديسمبر/2022 - 01:02 م

يترقب اليوم الشارع المصرى قرارات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي فى أخر اجتماعتها لعام 2022 ، وسط توقعات مصرفيون ومحللون وبنوك استثمار أن يرفع البنك المركزي سعر الفائدة خلال آخر اجتماعات لجنة السياسة النقدية هذا العام اليوم الخميس بنسبة قد تصل إلى 2% على الإيداع والإقراض، بينما يرى البعض منهم أن المركزي قد يبقي على سعر الفائدة دون تغيير.

ويحظى اجتماع البنك المركزي اليوم بأهمية قصوى باعتباره أول اجتماع بعد الموافقة النهائية من المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي خلال اجتماعه صباح يوم السبت الماضي على برنامج تعاون مع مصر للإصلاح الاقتصادي لمدة 46 شهرا في ظل ما يعرف بـ "تسهيل الصندوق الممدد".

ويتضمن البرنامج الحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار مقسمة على شرائح لتمويل برنامج الإصلاح الاقتصادي بهدف سد عجز الموازنة وسد الفجوة التمويلية، ووافق الصندوق على صرف فوري لدفعة من التمويل قيمتها 347 مليون دولار.

ودعا صندوق النقد الدولي مصر إلى ضرورة اتباع سياسة نقدية تهدف إلى تخفيض معدلات التضخم تدريجيا تماشيا مع أهداف البنك المركزي، إلى جانب تعزيز آلية انتقال آثار السياسة النقدية، بما في ذلك من خلال إلغاء دعم برامج الإقراض، إلى جانب اتباع سعر صرف مرن يقوم على تحديد قيمة الجنيه حسب قوته أمام باقي العملات الأجنبية.

وكان البنك المركزي قد قرر رفع سعر الفائدة بمجموع 5% خلال العام الجاري عبر 3 اجتماعات كان آخرها استثنائيا في يوم 27 أكتوبر الماضي عندما رفع أسعار الفائدة بنسبة 2% لتصل إلى 13.25% و14.25% و13.75% على الترتيب.

وقرر البنك المركزي المصري، اتخاذ إجراءات إصلاحية لضمان استقرار الاقتصاد الكلي، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل.

وقال انه تحقيقا لذلك سيعكس سعر الصرف قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب في إطار نظام سعر صرف مرن، مع إعطاء الأولوية للهدف الأساسي للبنك المركزي والمتمثل في تحقيق استقرار الأسعار، وبالتالي، سيمكن ذلك البنك المركزي المصري من العمل على تكوين والحفاظ على مستويات كافية من الاحتياطيات الدولية.

أبرز توقعات المصرفيين والمحللين لقرار الفائدة اليوم:

توقعت هبة منير، محلل قطاع البنوك والاقتصاد الكلي بشركة “إتش سي” للأوراق المالية والاستثمار، أن ترفع لجنة السياسة النقدية سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس اليوم بغرض مواجهة التضخم ولجذب التدفقات المستفيدة من فروق الأسعار.

وتوقع هاني جنينة الخبير الاقتصادي والمحاضر في الجامعة الأمريكية أن يرفع البنك المركزي سعر الفائدة اليوم بنسبة قد تتجاوز 2%.

كما توقعت شركة “الأهلي فاروس” لتداول الأوراق المالية، في تقرير أصدرته في وقت سابق من هذا الشهر، أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل بنسبة 2% بسبب الضغوط التضخمية المصحوبة بضعف العملات الأجنبية، ونفور المستثمرين من المخاطر، والالتزامات التي ينطوي عليها قرض صندوق النقد الدولي.

وتوقع استطلاع أجرته رويترز، الثلاثاء أن يرفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة 200 نقطة أساس يوم غدا الخميس، في إطار محاولاته كبح التضخم المتزايد بعد الانخفاض الحاد في قيمة العملة المحلية. وأشار متوسط التوقعات في استطلاع شمل 12 محللاً إلى رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة على الودائع إلى 15.25%، ورفع فائدة الإقراض إلى 16.25%، في الاجتماع الدوري للجنة السياسة النقدية.

وعلى جانب أخر توقعت الخبيرة الاقتصادية منى بدير أن يثبت البنك المركزي أسعار الفائدة اليوم، لأن الرفع قد لا يكون فعالا حاليا في كبح التضخم بسبب أن ارتفاع التضخم يرجع في الأصل إلى عوامل عرض إلى جانب نقص السيولة الدولارية، كما أن رفع الفائدة قد لا يدعم سعر صرف الجنيه خلال الفترة الحالية، خاصة مع استمرار توقعات بانخفاض سعر العملة.