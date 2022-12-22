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الخميس 22 ديسمبر 2022
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

رئيس وزراء المجر يتهم أوكرانيا بالتمييز ضد الأقليات

رئيس وزراء المجر
رئيس وزراء المجر
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اتهم رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان أوكرانيا بحرمان الأقليات من حقوقهم.

وقال "أوربان" خلال مؤتمر صحفي الأربعاء، إنه "قبل 2015 كانت في أوكرانيا منظومة تضمن النظام وتلبي كافة الأقليات التي تقطنها، بما في ذلك المجرية. وكان هناك سلام، ولم يتضرر أحد"، وذلك حسبما جاء في "روسيا اليوم".

وتابع: "وفي عام 2015 حرموهم من حقوقهم وتتعرض أكثر من 100 مدرسة للتمييز باستمرار".

وأضاف، أن هنغاريا لا تريد إثارة هذا الموضوع الآن انطلاقا من التضامن مع أوكرانيا، لكنها لن تساعدها بمشاركتها في أي تكامل دولي وعقد أي اتفاقات ثنائية، ما دامت هذه القضية عالقة".

رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان أوكرانيا هنغاريا
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