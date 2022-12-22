حفل كلاسيكيات "الشتاء السعيد" على "هارب" منال محيي الدين بالأوبرا

الخميس 22/ديسمبر/2022 - 07:05 ص

تقدم عازفة الهارب العالمية منال محيى الدين، حفلا تحت عنوان "كلاسيكيات الشتاء السعيد" فى الثامنة مساء على المسرح الصغير بدار الأوبرا بمشاركة العازفين هدى عبد العظيم (فلوت)، روان سامح - حسام الدين عزت (فيولينة)، عماد إبراهيم (فيولا)، علاء الدين عبد الرشيد (تشيللو)، كريم واصف (كونترباص)، هشام كمال (بركشن)، ليلى أشرف - أمينة القوصى (غناء).

ويتضمن برنامج الحفل مجموعة من الأعمال الكلاسيكية الغربية، والمؤلفات الشرقية الشهيرة منها الفصول الأربعة لـ فيفالدي، باسكاليا للهارب المنفرد والرباعي الوتري لـ هاندل، منوعات للفلوت والهارب لـ روسيني، معزوفة للتشيللو والهارب والوتريات لـ سان صانس، رجل الجليد للصوت البشرى والهارب والإيقاع إعداد جوكهالي، يا زهرة في خيالي لـ فريد الاطرش وإعداد نادر ناجي، كلمات لـ احسان المنذر وإعداد عمر الطودى، فالس للهارب والفلوت والوتريات والإيقاع إعداد أمير عوض.