ads
الخميس 22 ديسمبر 2022
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

حفل كلاسيكيات "الشتاء السعيد" على "هارب" منال محيي الدين بالأوبرا

منال محي الدين
منال محي الدين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تقدم عازفة الهارب العالمية منال محيى الدين، حفلا تحت عنوان "كلاسيكيات الشتاء السعيد" فى الثامنة مساء على المسرح الصغير بدار الأوبرا بمشاركة العازفين هدى عبد العظيم (فلوت)، روان سامح - حسام الدين عزت (فيولينة)، عماد إبراهيم (فيولا)، علاء الدين عبد الرشيد (تشيللو)، كريم واصف (كونترباص)، هشام كمال (بركشن)، ليلى أشرف - أمينة القوصى (غناء).

ويتضمن برنامج الحفل مجموعة من الأعمال الكلاسيكية الغربية، والمؤلفات الشرقية الشهيرة منها الفصول الأربعة لـ فيفالدي، باسكاليا للهارب المنفرد والرباعي الوتري لـ هاندل، منوعات للفلوت والهارب لـ روسيني، معزوفة للتشيللو والهارب والوتريات لـ سان صانس، رجل الجليد للصوت البشرى والهارب والإيقاع إعداد جوكهالي، يا زهرة في خيالي لـ فريد الاطرش وإعداد نادر ناجي، كلمات لـ احسان المنذر وإعداد عمر الطودى، فالس للهارب والفلوت والوتريات والإيقاع إعداد أمير عوض.

حفل كلاسيكيات الشتاء السعيد منال محيي الدين عازفة الهارب العالمية
ads