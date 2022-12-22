"ملك العود".. إحياء ذكرى فريد الأطرش بمركز إبداع بيت السحيمي

الخميس 22/ديسمبر/2022 - 07:40 ص

ينظم اليوم الخميس 22 ديسمبر مركز إبداع بيت السحيمى، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية، بجميع القطاعات التابعة لوزارة الثقافة، ومنها الاحتفال بذكرى الفنان فريد الأطرش، احتفالًا بذكرى فريد الأطرش، وذلك فى السابعة مساء اليوم، بمقر البيت في شارع المعز، بالتعاون مع جمعية محبي الموسيقار فريد الأطرش.

ويُحيي الحفل فرقة الفن الأصيل بقيادة الفنان مدحت حميدة، وإشراف فني عادل السيد، حيث تقدم الفرقة باقة من الأعمال الخالدة للموسيقار فريد الأطرش منها: "تؤمر على الراسي وع العين" أداء أسرار الجمال، و"بقى عايز تنساني" أداء زينب المصري، و"قلبي ومفتاحه" أداء محمد وحيد، و"على بالي على بالي" أداء وليد رشدي، و"هلت ليالي" و"سنة وسنتي" أداء حسام السيد، بمصاحبة عازف الأكورديون الموسيقار فاروق سلامة، وعازف الجيتار الفنان مصطفي صيامي، وتختتم الاحتفالية بتكريم الفنان السوري أركان فؤاد.