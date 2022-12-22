هيئة قناة السويس تعقد اليوم مؤتمرًا صحفيًا مهمًا

الخميس 22/ديسمبر/2022 - 07:01 ص

أعلنت هيئة قناة السويس عن تنظيم مؤتمر صحفي للإجابة عن كافة التساؤلات المتعلقة بمشروع قانون صندوق هيئة قناة السويس.

وتنظم هيئة قناة السويس المؤتمر بحضور الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة لإلقاء الضوء على حصاد عام ٢٠٢٢ وأبرز الإنجازات التي حققتها الهيئة، والإجابة عن كافة التساؤلات المتعلقة بمشروع قانون صندوق هيئة قناة السويس، اليوم الخميس، بمبنى المارينا الجديدة بالإسماعيلية، في تمام الساعة الواحدة ظهرًا.

تتضمن فعاليات المؤتمر كلمة من الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة يليها بدء فعاليات المؤتمر الصحفي وتلقي أسئلة الصحفيين.