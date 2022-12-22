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الخميس 22 ديسمبر 2022
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

هيئة قناة السويس تعقد اليوم مؤتمرًا صحفيًا مهمًا

الفريق أسامة ربيع
الفريق أسامة ربيع - رئيس الهيئة
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أعلنت هيئة قناة السويس عن تنظيم مؤتمر صحفي للإجابة عن كافة التساؤلات المتعلقة  بمشروع قانون صندوق هيئة قناة السويس.

وتنظم هيئة قناة السويس المؤتمر بحضور الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة لإلقاء الضوء على حصاد عام ٢٠٢٢ وأبرز الإنجازات التي حققتها الهيئة، والإجابة عن كافة التساؤلات المتعلقة  بمشروع قانون صندوق هيئة قناة السويس، اليوم الخميس، بمبنى المارينا الجديدة بالإسماعيلية، في تمام الساعة الواحدة ظهرًا.

تتضمن فعاليات المؤتمر كلمة من الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة يليها بدء فعاليات المؤتمر الصحفي وتلقي أسئلة  الصحفيين.

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