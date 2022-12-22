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الخميس 22 ديسمبر 2022
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

احتفال فريال أشرف بطلة الكاراتيه بزفافها.. اليوم

فريال أشرف - لاعبة
فريال أشرف - لاعبة الكاراتيه
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تحتفل اليوم الخميس فريال أشرف لاعبة منتخب الكاراتيه بحفل زفافها فى أحد فنادق القاهرة وسط حضور الأهل والأصدقاء ولاعبي المنتخبات المختلفة.

وتعد فريال أشرف أبرز لاعبات الكاراتيه فى الوقت الحالى بعد أن توجت بالميدالية الذهبية والمركز الأول فى دورة الألعاب الأولمبية التي أقيمت بطوكيو، كأول لاعبة مصرية وعربية وأفريقية تتوج بذهبية الكاراتيه الأولمبى  .

توجت فريال أشرف، لاعبة منتخب الكاراتيه، بالميدالية البرونزية فى منافسات بطولة موسكو الدولية التي أقيمت خلال الفترة من 25 وحتى 27 نوفمبر الجاري.

وتوجت فريال بالبرونزية بعدما خسرت أمام لاعبة روسيا فى نصف نهائي البطولة.

وحصلت فريال أشرف على وسام الجمهورية من الطبقة الأولى، حصلت عليه من رئاسة الجمهورية.
 

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