بنك مصر يحصد 73 جائزة ومركزًا متقدمًا من كبرى المؤسسات العالمية خلال 2022

الأربعاء 21/ديسمبر/2022 - 09:03 م

حصد بنك مصر العديد من الجوائز والمراكز بمختلف قطاعات الأعمال عن عام 2022، وذلك من العديد من المؤسسات الدولية تقديراً وتتويجًا لإنجازاته المحققة وجهوده المبذولة بمختلف القطاعات.

مجال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة:

حصل بنك مصر على لقب أفضل بنك في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة – مصر 2022 من مجلة كوزموبوليتان ذا دايلي، لقب أفضل بنك في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة – مصر 2022 من مجلة إنترناشيونال إنفيستور، ولقب أفضل بنك في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة – مصر 2022 من مجلة وورلد إيكونوميك، وأفضل منتج تمويل رقمي – الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2022 من مجلة ذا ديجيتال بانكر، وأفضل مبادرة شمول مالي – الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2022 من مجلة ذا ديجيتال بانكر، والبنك الرائد في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة – مصر 2022 وفقاً لتصنيف قادة السوق التابع لمجلة "يوروموني".

المسئولية المجتمعية

وحاز بنك مصر مؤخراً على عدة جوائز عالمية في مجال المسئولية المجتمعية منها؛ جائزة أفضل بنك في مجال المسئولية المجتمعية – مصر 2022 من مجلة ذا جلوبال إيكونوميكس، كما حصل البنك على جائزة أفضل بنك في مجال المسئولية المجتمعية – مصر 2022 من مجلة جلوبال بيزنس، وجائزة أفضل بنك في مجال المسئولية المجتمعية – مصر 2022 من مجلة ذا يوروبيان البريطانية، وجائزة أفضل بنك في مجال المسئولية المجتمعية – مصر 2022 من مجلة إنترناشيونال فاينانس، وجائزة أفضل بنك في مجال المسئولية المجتمعية – مصر 2022 من مجلة جلوبال بيزنس أوت لوك، والبنك الرائد في المسئولية المجتمعية – مصر2022 وفقاً لتصنيف قادة السوق التابع لمجلة "يوروموني".

المنتجات المصرفية للشركات

وفي مجال قطاع المنتجات المصرفية للشركات والمؤسسات المالية حصل البنك على جائزة أفضل بنك لتمويل التجارة – مصر 2022 من مجلة جلوبال بيزنس، كما حصل البنك على جائزة أفضل بنك لتمويل التجارة – مصر 2022 من مجلة جلوبال تريد ريفيو، وفي استقصاء تمويل التجارة لمجلة "يورومونى" حاز البنك على المراكز التالية عن عام 2022: أحد رواد الأسواق العالمية، رائد للسوق الإفريقية، رائد للسوق المصرية، أفضل مقدم للخدمة – إفريقيا، أفضل مقدم للخدمة – مصر، كما حصل البنك على التصنيف الأول في استقصاء إدارة النقد لمجلة "يورومونى" لعام 2022 في المجالات الأتية: رائد السوق – مصر2022، وأفضل مقدم للخدمة – إفريقيا 2022، وأفضل مقدم للخدمة – مصر2022، وأفضل مقدم لخدمات الأعمال – إفريقيا 2022، وأفضل مقدم لتسهيلات التمويل – إفريقيا 2022، وأفضل مقدم خدمة للأفراد – إفريقيا 2022، وأفضل مقدم للخدمات – إفريقيا 2022، وأفضل مقدم للخدمات التقنية – إفريقيا 2022.

التجزئة المصرفية

وفي مجال التجزئة المصرفية حصل البنك على جائزة أفضل بنك في خدمات الموبايل البنكي – مصر 2022 من مجلة كوزموبوليتان ذا دايلي، كما حصل البنك على جائزة أفضل بنك لمدفوعات البطاقات الإلكترونية ونقاط البيع وآلات الصراف الآلي – مصر 2022 من مجلة جلوبال بيزنس، وجائزة أفضل تطبيق للموبايل البنكي – مصر 2022 من مجلة جلوبال بيزنس، وجائزة أفضل بنك للتجزئة المصرفية – مصر 2022 من مجلة جلوبال بيزنس، وجائزة أفضل بنك في التجزئة المصرفية – مصر 2022 من مجلة جلوبال براندز، وأفضل بنك في خدمات التجزئة المصرفية – مصر 2022 من مجلة ميا فاينانس، وجائزة أقوى نافذة لخدمات التجزئة المصرفية الإسلامية – مصر 2022 من مؤسسة كامبريدج اى اف ايه، وجائزة أفضل بنك تحصيل وأعلى معدل نمو للتحصيل الإلكتروني لشركات الاتصالات – الشرق الأوسط عام 2022 من مؤسسة ماستر كارد العالمية، وأفضل مبادرة رقمية للشمول المالي – الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2022 من مجلة ذا ديجيتال بانكر.

الابتكار الرقمي

وفي مجال الابتكار الرقمي حصل البنك على جائزة أفضل بنك رقمي – مصر 2022 من مجلة كوزموبوليتان ذا دايلي، جائزة أفضل تطبيق بنكي في العام – مصر 2022 من مجلة إنترناشيونال إنفيستور، جائزة أفضل بنك مقدم للقروض الرقمية الجديدة – مصر 2022 من مجلة وورلد بيزنس أوت لوك، وأفضل برنامج لتدريب وتطوير الموظفين – الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2022 من مجلة ذا ديجيتال بانكر، والبنك الرائد في الحلول الرقمية – مصر 2022 وفقاً لتصنيف قادة السوق التابع لمجلة "يوروموني".

وفي مجال إدارة الأموال والمراسلين حصل البنك على جائزة أفضل بنك في إدارة الخزانة – مصر 2022 من مجلة وورلد بيزنس أوت لوك، جائزة أفضل بنك في إدارة الخزانة وشبكة المراسلين – مصر 2022 من مجلة ذا جلوبال إيكونوميكس، جائزة أفضل بنك لإدارة النقد – مصر 2022 من مجلة وورلد إيكونوميك، جائزة بنك العام في إدارة النقد المحلي – مصر 2022 من مجلة آسيان بانكينج أند فاينانس، كما حصل البنك على جائزة أفضل بنك في إدارة الخزانة – الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2022، وجائزة أفضل بنك في إدارة السيولة – الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2022، وجائزة أفضل بنك في إدارة النقد – مصر 2022، وجائزة أفضل بنك في استبدال العملات الأجنبية – الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2022 من مجلة ذا يوروبيان البريطانية، وجائزة البنك الأكثر ابتكاراً في خدمات الخزانة – مصر 2022 من مجلة إنترناشيونال بيزنس، وأفضل بنك في خدمات إدارة الخزانة – مصر 2022 من مجلة ميا فاينانس.

التمويل الإسلامي

وفي مجال التمويل الإسلامي وتمويل الشركات الكبيرة والقروض المشتركة، حاز بنك مصر على جائزة عملية العام "التمويل الإسلامي" – إفريقيا 2022، وجائزة عملية العام "Leveraged Finance" – إفريقيا 2022، وجائزة بنك العام في التمويل الإسلامي – مصر 2022 من مجلة ذا بانكر العالمية التابعة لمؤسسة فايننشال تايمز، وجائزة أفضل بنك في ائتمان الشركات – مصر 2022 من مجلة جلوبال براندز، وجائزة أفضل بنك للمعاملات المصرفية الإسلامية – مصر2022 من مجلة ميا فاينانس.

وفى مجال الاستثمار والأسواق المالية، حاز بنك مصر على جائزة أفضل بنك في إدارة صناديق أسواق النقد والاستثمارات قصيرة الأجل في الشرق الأوسط 2022 من مجلة جلوبال فاينانس.

وفي المجال القانوني حاز البنك على شهادة الأيزو «ISO 9001:2015» في مجال إدارة الجودة القانونية من قِبَل TUV southwest - تى يو في ساوث وست الرائدة دوليًّا والمتخصصة في مجال الاختبار والتفتيش والتدقيق، والمعترف بها من قِبَل الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، كأول قطاع قانوني في بنوك مصر وإفريقيا يحصل على تلك الشهادة المرموقة.

وفي مجال المراجعة الداخلية حاز البنك على شهادة الأيزو «ISO 9001:2015» في مجال المراجعة الداخلية كأول بنك في مصر من قِبَل TUV southwest - تى يو في ساوث وست الرائدة دوليًّا والمتخصصة في مجال الاختبار والتفتيش والتدقيق، وحصد البنك جائزة أفضل بنك في مجال المراجعة الداخلية – مصر 2022 من مجلة إنترناشيونال بيزنس.

كما حصل البنك على جائزة أفضل استجابة متميزة أثناء جائحة كورونا – مصر 2022 من مجلة وورلد بيزنس أوت لوك، وجائزة المبادرة المحلية للعام – مصر 2022 من مجلة آسيان بانكينج أند فاينانس، وجائزة العلامة التجارية الأكثر ثقةً – مصر 2022 من مجلة جلوبال براندز، كما جاء البنك ضمن أفضل 15 مؤسسة للعمل طبقاً لتصنيف لينكيد ان في مصر للعام 2022، كما حاز البنك على جائزة أفضل مجموعة مصرفية – مصر2022 من مجلة إنفستور ميديا، و جائزة أفضل قيادة مصرفية – منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2022 من مجلة إنفستور ميديا، وجائزة التميز والإنجاز المصرفي في الالتزام بتحقيق التنمية المستدامة لعام 2022 من الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب، وجائزة التميز والإنجاز المصرفي في تطوير قطاع الاتصالات المؤسسية لعام 2022 من الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب، كما حاز على جائزة البنك الرائد في الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات – مصر 2022 وفقاً لتصنيف قادة السوق التابع لمجلة "يوروموني"، كما جاء السيد الأستاذ/ محمد الأتربي – رئيس مجلس إدارة بنك مصر ضمن قائمة أفضل 100 رئيس تنفيذي بالشرق الأوسط 2022 وفقاً لتصنيف فوربس الشرق الأوسط، كما حاز البنك على مركز متقدم في قائمة التصنيف العالمي لأفضل 1000 بنك في العالم 2022 وفقاً لمجلة ذا بانكر العالمية التابعة لمؤسسة فايننشال تايمز، كما حصل البنك على جائزتي بنك جي بي مورجان إيليت للجودة عن التحويلات المالية الخارجية لتطبيق أفضل معايير المعالجة المباشرة STP عن فئة تحويلات (MT103) بنسبة 99.67% وعن فئة التحويلات (MT202) بنسبة 99.88%.

ويعد حصول البنك على تلك الجوائز شهادة استحقاق لثقة عملائه التي تعد محور اهتمامه دائماً، حيث أنهم شركاء النجاح في كافة الأعمال، ويسعى البنك دائماً إلى تعزيز تميز خدماته والحفاظ على نجاحه طويل المدى والمشاركة بفاعلية في الخدمات التي تلبي احتياجات عملائه، حيث أن قيم واستراتيجيات عمل بنك مصر تعكس دائماً التزام البنك بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.