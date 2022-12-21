سعر الدولار اليوم الأربعاء فى البنوك الحكومية والخاصة

الأربعاء 21/ديسمبر/2022 - 05:25 م

استقرت أسعار الدولار في نهاية تعاملات اليوم، الأربعاء، في غالبية البنوك الحكومية والخاصة فى مصر وسط ترقب لقرار البنك المركزى غدا بشأن تحريك سعر الفائدة.

وسجل أعلى سعر له في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي عند مستوى 24.72 جنيهًا للشراء، 24.75 جنيهًا للبيع.

وسجلت أقل أسعار للدولار نهاية تعاملات الأربعاء في البنك الأهلي المصري و بنك مصر عند مستوى 24.64 جنيهًا للشراء، 24.69 جنيهًا للبيع.





أسعار الدولار في البنك المركزي المصري:



24.69 جنيه للشراء، 24.77 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في البنك الأهلي المصري:

24.64 جنيه للشراء، 24.69 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في بنك مصر:

24.64 جنيه للشراء، 24.69 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في بنك الإسكندرية:

24.70 جنيه للشراء، 24.75 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في البنك التجاري الدولي:

24.65 جنيه للشراء، 24.72 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي:

24.72 جنيه للشراء، 24.75 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في بنك فيصل الإسلامي:

24.70 جنيه للشراء، 24.75 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في بنك QNB الأهلي:

24.68 جنيه للشراء، 24.75 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في بنك الكويت الوطني:

24.66 جنيه للشراء. 24.72 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في البنك المصري لتنمية الصادرات:

24.70 جنيه للشراء، 24.75 جنيه للبيع.