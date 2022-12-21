تحقيقات موسعة في مصرع شاب على يد دجال بالمرج

الأربعاء 21/ديسمبر/2022 - 01:32 م

فتحت نيابة شرق القاهرة الكلية، تحقيقات موسعة في مصرع شاب على يد دجال عقب الاعتداء عليه بالضرب باستخدام عصا اعتقادا بداخله جن فى منطقة المرج.

وأمرت بتشريح جثة المجني عليه، والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

تلقى قسم شرطة المرج، إخطارًا من مستشفى اليوم الواحد يفيد بوصول شاب جثة هامدة، ويشتبه في وجود شبهة جنائية في الوفاة، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب يدعى «م ر ر» 30 سنة، وبالفحص تبين أنه مصاب بكدمات وسحجات، بالإضافة إلى إصابات رضية في أنحاء متفرقة من الجسم، وتبين أن المجني عليه يعاني من مرض نفسي خلال الفترة الماضية، وأن أسرته ذهبت إلى معالج روحاني اعتقادا منها بأن داخله «جن»، مشيرة إلى أن المعالج الروحاني قام بتقيده وضربه بالعصا حتى ساءت حالته، وتم نقله إلى مستشفى اليوم الواحد لإسعافه، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة، وتم تحرير محضر بالواقعة.