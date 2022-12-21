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الأربعاء 21 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

برلماني: كلمة الرئيس بمؤتمر بغداد عبرت عن رغبة مصر في دعم العراق وشعبها الشقيق

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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ثمن النائب مصطفى سالمان عضو مجلس الشيوخ، كلمة الرئيس السيسي، خلال مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة بالأردن، مؤكدا أن كلمة الرئيس جاءت معبرة عن رغبة مصر فى دعم دولة العراق وشعبها الشقيق، بعد سنوات من عدم الاستقرار وحفظ سيادتها، واستعادة مكانتها التاريخية.

وأشار النائب مصطفى سالمان فى تصريحات له، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد أن المؤتمر يحمل معه دلالة سياسية مهمة على اعتزامها مواصلة توفير كافة سبل الدعم للعراق الشقيق، ورغبة صادقة في الانتقال إلى مرحلة جديدة من الشراكة من خلال تعزيز العمل في أطر التعاون الثنائي، أو المتعدد كآلية التعاون الثلاثي بين مصر والعراق والأردن، أو غيرها.

النائب مصطفى سالمان مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة
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