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الأربعاء 21 ديسمبر 2022
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

اليوم.. المجلس الأعلى للثقافة يعقد ندوة "الشباب والهوية واللغة"

ندوة الشباب والهوية
ندوة الشباب والهوية واللغة
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يعقد المجلس الأعلى للثقافة ندوة "الشباب والهوية واللغة"، والتي تنظمها لجنة الشباب بالتعاون مع لجنة الشعر ولجنة الدراسات الأدبية والنقدية واللغوية، وتأتى الندوة في إطار الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية، وذلك في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم الأربعاء 21 ديسمبر الحالي بقاعة المؤتمرات بالمجلس الأعلى للثقافة، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة وبأمانة الدكتور هشام عزمي والكاتب محمد ناصف رئيس الإدارة المركزية للشعب واللجان الثقافية.

يدير الندوة: المخرج المسرحي عمرو قابيل، ويشارك بها حسب الترتيب الألفابائي: الشاعر الكبير أحمد سويلم مقرر لجنة الشعر، والشاعر والكاتب أحمد فضل شبلول" عضو لجنة الشعر، والإعلامي الدكتور حسين حسني "أستاذ المعهد العالي للإعلام والفنون- عضو لجنة الشباب"، والسفيرة سهى الجندي" وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج"، والكاتبة ضحى عاصي "عضو لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان- عضو لجنة السرد القصصي" والفنان القدير طارق الدسوقي والدكتور محمود الضبع "أستاذ النقد الأدبي- كلية الآداب والعلوم الإنسانية- جامعة قناة السويس- عضو لجنة الدراسات الأدبية والنقدية واللغوية"، والدكتور محمد عبد الباسط عيد "الناقد الأدبي- عضو لجنة الدراسات الأدبية والنقدية واللغوية".

الأعلى للثقافة الشباب والهوية واللغة
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