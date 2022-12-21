اليوم.. الإيسيسكو تستضيف الاجتماع التشاوري الأول حول مؤشرات التنمية بالعالم الإسلامي

الأربعاء 21/ديسمبر/2022 - 07:45 ص

تستضيف منظمة العالم الإسلامى للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو)، اليوم الأربعاء، الاجتماع التشاوري الأول حول "المؤشرات الاستراتيجية للتنمية في العالم الإسلامي: مؤشر المعرفة نموذجًا"، الذي تعقده الإيسيسكو بشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة لمدة يومين.

ويناقش الاجتماع مؤشر المعرفة العالمي، الذي يعد مقياسا للأداء المعرفي لدول العالم ويوفر بيانات متنوعة وموثوق بها تساعد صناع القرار على فهم التحولات والتحديات الحقيقية وآليات مواجهتها، في حضور عدد من الوزراء والأمناء العامين للجان الوطنية للتربية والعلوم والثقافة بالدول الأعضاء في الإيسيسكو.