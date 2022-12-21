اليوم.. انطلاق بطولة الشطرنج الخاطف بجامعة المنوفية

الأربعاء 21/ديسمبر/2022 - 04:02 ص

ينظم الاتحاد الرياضي للجامعات المصرية بالتعاون مع جامعة المنوفية بطولة الشطرنج الخاطف للجامعات المصرية والمعاهد العليا ضمن فعاليات الدورة الرياضية الخمسين، وذلك اليوم الأربعاء بجامعة المنوفية.

وأوضح الدكتور محمد شاهين مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب بجامعة المنوفية أن الجامعة استعدت لاستقبال الوفود المشاركين في بطولة الشطرنج الخاطف (Blitz ) وتجهيز صالة المطعم المركزي لإقامة المنافسات بشكل يليق بالجامعة بمشاركة إدارة النشاط الرياضي بقيادة الكابتن ياسر جمال مدير النشاط والكابتن معتز صادق مسؤل النشاط والكابتن إيهاب صادق مسؤول الألعاب الفردية.