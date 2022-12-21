اليوم.. تدريبات بحرية مشتركة بين روسيا والصين

الأربعاء 21/ديسمبر/2022 - 05:23 ص

ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن روسيا والصين ستجريان تدريباتهما البحرية المشتركة للتعاون البحري في بحر الصين الشرقي بدءا من اليوم الأربعاء وحتى 27 ديسمبر الجاري.

وأضافت وزارة الدفاع الروسية - في بيان نقلته وكالة أنباء (تاس) الروسية، أن مجموعة من سفن أسطول المحيط الهادئ الروسي بقيادة طراد صواريخ فارياج توجهت إلى البحر من فلاديفوستوك للمشاركة في التدريبات البحرية المشتركة للتعاون البحري مع الصين، موضحة أن "المرحلة النشطة من التدريبات ستشمل إطلاق صواريخ ومدفعية مشتركة على أهداف جوية وإطلاق مدفعي على أهداف بحرية وتدريبا على إجراءات مشتركة مضادة للغواصات تشمل الاستخدام العملي للأسلحة".