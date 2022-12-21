اليوم.. ظاهرة فلكية تزيّن سماء الوطن العربي

الأربعاء 21/ديسمبر/2022 - 06:50 ص

يزيّن كوكب عطارد، سماء الوطن العربي، اليوم الأربعاء، الموافق 21 ديسمبر 2022، ويمكن مشاهدته بالعين المجردة.

وقالت الجمعية الفلكية في جدة: يصل كوكب عطارد، الأربعاء، الموافق 21 ديسمبر 2022، إلى استطالته العظمى الشرقية، بزاوية تبلغ 20 درجة من الشمس وستكون الأمسيات في غضون أسبوع تقريبًا من هذه الليلة، وهي أفضل الفرص لمشاهدة الكوكب بالعين المجردة، حيث يبلغ لمعانه 0.6، باتجاه الأفق الغربي بسماء الوطن العربي.

وأضافت في بيان: عطارد سيبدأ في الظهور، مع انتقال السماء نحو الظلمة، وسيكون أعلى يسار كوكب الزهرة بالنسبة للراصد.

وتابعت: غالبًا ما يُطلق على عطارد الكوكب المراوغ، نظرًا لمشاهدة كوكب الزهرة والمريخ والمشتري وهي تلمع في السماء، ولكن عطارد لم يلمع، على الرغم من صغر حجم الكوكب، ولكنه ساطع للغاية، ليُرصد بالعين المجردة، ولكننا في الغالب لا نراه.

وواصلت الجمعية: مدار عطارد داخلي بالنسبة للأرض، وقريب بدرجة كافية من الشمس بحيث لا يبتعد أبدًا عنها، كما يرصد من كوكبنا، ففي معظم الليالي، يشرق عطارد أو يغرب بالقرب من الشمس، لدرجة أنه من المستحيل رؤيته باستثتاء الأوقات القريبة من أقصى استطالة، الزاوية بين الكوكب والشمس في السماء.

وأشارت، إلى أن هناك نوعين من الاستطالات الشرقية والغربية، فعندما يكون عطارد شرق الشمس، تكون استطالة شرقية مسائية، وعندما يكون على الجانب الغربي للشمس تكون استطالة غربية صباحية.

وأوضحت الجمعية، أن أقصى زاوية استطالة لعطارد تتراوح بين 18 درجة و28 درجة شرق أو غرب الشمس، ويرجع سبب هذا الاختلاف لأن مدار عطارد حول الشمس ليس دائريًا تمامًا..

وأكدت الجمعية، أنه يمكن البدء في البحث عن الكوكب بعد غروب الشمس، ويجب عدم الانتظار طويلًا، لأن عطارد سيكون منخفضًا، وسيغرب بعد فترة ليست طويلة ويُفضَّل استخدام المنظار، وباستخدام التلسكوب يمكن رؤية أطوار عطارد التي تشبه أطوار القمر.