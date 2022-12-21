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الأربعاء 21 ديسمبر 2022
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

اليوم.. الزمالك راحة من التدريبات

الزمالك
الزمالك
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قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا منح اللاعبين راحة  اليوم الأربعاء من التدريبات الجماعية، عقب الفوز على حرس الحدود في مباراة اليوم ببطولة الدوري الممتاز. 

وفاز فريق الزمالك على حرس الحدود برباعية دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي في الجولة الثامنة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، بهذه النتيجة رفع الأبيض رصيده إلى 20 نقطة.

ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته يوم الخميس المقبل على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادا لمباراة المقاولون العرب المقرر لها يوم الأحد المقبل، في إطار مباريات الجولة التاسعة لبطولة الدوري الممتاز.‎

الزمالك استئناف التدريبات
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