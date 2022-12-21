اليوم.. الزمالك راحة من التدريبات

الأربعاء 21/ديسمبر/2022 - 07:30 ص

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا منح اللاعبين راحة اليوم الأربعاء من التدريبات الجماعية، عقب الفوز على حرس الحدود في مباراة اليوم ببطولة الدوري الممتاز.

وفاز فريق الزمالك على حرس الحدود برباعية دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي في الجولة الثامنة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، بهذه النتيجة رفع الأبيض رصيده إلى 20 نقطة.

ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته يوم الخميس المقبل على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادا لمباراة المقاولون العرب المقرر لها يوم الأحد المقبل، في إطار مباريات الجولة التاسعة لبطولة الدوري الممتاز.‎