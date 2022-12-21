اليوم.. أقصر نهار وأطول ليل في العام تزامنًا مع الانقلاب الشتوي

الأربعاء 21/ديسمبر/2022 - 07:59 ص

قال أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية الجيوفيزيقية الدكتور أشرف تادرس، إن نهار اليوم الأربعاء سيكون أقصر نهار في العام، وليله الأطول، إذ يصل طول النهار نحو 10 ساعات فقط، في حين يطول الليل فيصل إلى 14 ساعة تقريبا، تزامنا مع حدوث ظاهرة الانقلاب الشتوى في مصر ودول النصف الشمالي من الكرة الأرضية.

وأشار تادرس، إلى أنه في هذا اليوم ستبلغ الشمس أدنى ارتفاع لها فوق الأفق وقت الظهيرة عند عبورها خط الزوال ويكون ظل الإنسان على الأرض في هذه اللحظة أطول ما يمكن.

وأوضح أن الانقلاب الشتوى يعنى "ذروة فصل الشتاء"، ويحدث هذا العام فى مصر يوم الأربعاء الساعة 11 و48 دقيقة مساء بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، لافتا إلى أن عدد أيام شتاء هذا العام ستكون نحو 89 يوما و20 ساعة و44 دقيقة.

وقال إن الانقلاب الشتوي هو ظاهرة فلكية تحدث عندما تكون الشمس في السماء عند أقل مسافة زاوية من الأفق، وبعد يوم منه تبدأ الشمس بالصعود إلى الشمال الشرقي في حركتها الظاهرية، حيث يتناقص طول الليل ويزداد طول النهار حتى يتساوى الليل مع النهار عند يوم 21 مارس، وهو موعد الاعتدال الربيعى.

وتابع أن يوم الانقلاب الشتوى يتميز بشروق متأخر للشمس وغروب مبكر لها، أى نهار قصير وليل طويل، هذا ما يحدث تدريجيًا منذ مطلع شهر ديسمبر من كل عام إلى أن تحين لحظة الانقلاب الشتوي، وفيها تكون الشمس واقعة مباشرة على مدار الجدى فى النصف الجنوبى من الكرة الأرضية، وتكون الشمس ظاهريًا فى أقصى ميل لها نحو الجنوب، حيث يميل القطب الشمالي بعيدًا عن الشمس بمقدار 23.5 درجة، وسيكون طول النهار في كل المواقع شمال خط الاستواء أقل من 12 ساعة.

وأوضح أنه من المعلوم فلكيًا أن الأرض لا تدور حول نفسها بشكل عمودي تماما، وإنما ينحرف محور دورانها بمقدار 23 درجة ونصف، ولهذا فإن كمية الطاقة التي تستقبلها الأرض من الشمس تكون متغيرة عند النصفين الشمالى والجنوبى منها، مؤكدا أنه من الأخطاء الشائعة القول “إن الصيف والشتاء ينشآن نتيجة لقرب أو بعد الأرض من الشمس، ولكن حقيقتها العلمية هى أن الصيف والشتاء ينشآن بسبب انحراف محور دوران الأرض حول نفسها بمقدار 23 درجة ونصف".

يذكر أن مصر ستشهد اليوم الأربعاء، 5 ظواهر فلكية مميزة وهي الانقلاب الشتوي ويصاحبه تعامد الشمس على بهو الأعمدة بمعابد الكرنك بالأقصر وقدس أقداس معبد قصر قارون بالفيوم، إلى جانب ذروة زخة (شهب الدببيات) وهي من الزخات الخفيفة حيث يبلغ عدد الشهب فيها نحو 10 شهب فى الساعة تقريبا، ومشاهدة كوكب عطارد بالعين المجردة وتصويره لأنه سيكون في أعلى نقطة له فوق الأفق الغربي في السماء بعد غروب الشمس مباشرة.