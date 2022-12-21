اليوم.. انقطاع المياه عن مدينة دسوق لمدة 12 ساعة

الأربعاء 21/ديسمبر/2022 - 04:27 ص

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، ضعف المياه بمناطق (مدينه دسوق- قرى مركز دسوق- وبعض قرى مركز قلين- وانقطاعها بالقرى المتواجدة بالأطراف)، وذلك لمدة 12 ساعة بدءًا من الساعة 5 صباح اليوم الأربعاء الموافق 21-12-2022 وحتى الساعة 5 مساء نفس اليوم.

وأرجعت الشركة سبب انقطاع المياه نظرًا لقيام الشركة بعملية غسيل وتطهير وتعقيم المروقات والمرشحات بمحطة محلة أبوعلى.

وأهابت الشركة بالمواطنين وبأصحاب المخابز والمستشفيات والمدارس بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة حيث قامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.