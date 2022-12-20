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الثلاثاء 20 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

مباراة الزمالك وحرس الحدود بث مباشر في الدوري المصري الممتاز.. الجولة ٨

الزمالك وحرس الحدود
الزمالك وحرس الحدود
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تنطلق مساء اليوم الثلاثاء مباراة الزمالك وحرس الحود بث مباشر، يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مباراة  قوية في السابعة مساء اليوم الثلاثاء عندما يستضيف فريق حرس الحدود في الجولة الثامنة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، يحتل الفريق الأبيض المركز الثالث برصيد 17 نقطة، في حين يحتل حرس الحدود المركز الأخير برصيد 3 نقاط.

ويتطلع الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا لتحقيق الفوز في مباراة اليوم ضد حرس الحدود بث مباشر لمواصلة مسيرة الانتصارات في الفترة الحالية للمنافسة بقوة على لقب الدوري والحفاظ على الدرع للمرة الثالثة على التوالي، وحرص المدير الفني على تجهيز كافة اللاعبين للقاء اليوم من أجل حصد الثلاث نقاط.

ويخوض الزمالك مباراة اليوم ضد حرس الحدود بث مباشر بقائمة تضم كل من، محمد عواد ومحمد صبحي وعمر جابر ومحمد عبد الغني وحسام عبد المجيد ومصطفى الزناري وحمزة المثلوثي  و أحمد فتوح  و محمد أشرف "روقا" وعمرو السيسي ونبيل عماد دونجا وإمام عاشور ويوسف إبراهيم " اوباما" وسيد عبد الله "نيمار"  ومحمود عبد الرازق " شيكابالا" وأحمد مصطفى "زيزو" وسامسون أكينولا ويوسف أسامة نبيه ويوسف حسن وسيف الدين الجزيري.

مشاهدة مباراة الزمالك وحرس الحدود بث مباشر في الدوري المصري 

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