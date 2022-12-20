النائب إبراهيم الديب يقدم لوزير الزراعة 3 مقترحات لعبور مصر من الأزمة الاقتصادية

الثلاثاء 20/ديسمبر/2022 - 04:59 م

قدم النائب إبراهيم الديب ٣ مقترحات عاجلة، قال إنها تساهم في تخطي مصر للأزمة الاقتصادية العالمية، مطالبا وزير الزراعة السيد القصير، بسرعة البت فيها وتطبيقها على أرض الواقع.

وقال الديب، في كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، إن أهم هذه المقترحات هو إعادة تطبيق الدورة الزراعية مرة أخرى، مع مراعاة الفلاح المصري، وإضافة محاصيل أكثر إنتاجية مثل عباد الشمس والذرة عالية الإنتاجية.

وأضاف الديب أن المقترح الثاني يخص زراعة الذرة عالية الإنتاجية، والتي نراها تزرع في أمريكا وغيرها ونستوردها بالفعل، موجها سؤاله للوزير خلال الجلسة العامة للبرلمان، عن سبب عدم زراعتها رغم أننا نستوردها.

وأكد الديب، أننا نحتاج توسع رأسي حقيقي في الرقعة الزراعية في ظل ندرة المساحة والمياه، وخطة واضحة من وزارة الزراعة بالتعاون مع كل المراكز البحثية لدور الوزارة في الفترة المقبلة، حتى تكون وزارة تضع الحلول ولا تصدر الأزمات، مشددا على دعم البرلمان وخاصة لجنة الزراعة لها.

وأشار الديب إلى أنه سيقدم مذكرة تفصيلية بالحلول المقترحة، مطالبا الوزير بسرعة تسجيل صنف عباد الشمس والصويا لزراعتها، إذ أننا نستورد أكثر من ٩٨% من احتياجاتنا منها، فلماذا لا نزرعها في مصر، وطلب من الوزير التوصية للجنة تسجيل الأصناف بتقصير المدة من ٣ سنوات حتى سنة واحدة لأن عباد الشمس يتميز بأن فترة زراعته مرنة تمتد من فبراير وحتى أكتوبر وبالتالي نستطيع أن نختصر مدة الثلاث سنوات اللازمة للتجسيل في عام واحد.

ووصف الديب، الدورة الزراعية بأنها عين مصر على تلبية احتاجاتها وهي خارطة الطريق الحقيقة نحو الأمن الغذائي المصري، قائلا إننا نحتاج إلى التطبيق السريع والعملي والاعتماد على الخبراء مع مراعاة احتاجات السوق والفلاح .