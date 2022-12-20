بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام

الثلاثاء 20/ديسمبر/2022 - 02:45 ص

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها أمس الإثنين، على ارتفاع مؤشرها العام 18.7 نقطة ليبلغ مستوى 7297.32 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.26 %.

وتم تداول 78.4 مليون سهم عبر 6483 صفقة نقدية بقيمة 22.7 مليون دينار.

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 6.6 نقاط ليبلغ مستوى 5628.99 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.12% من خلال تداول 42.13 مليون سهم عبر 2511 صفقة نقدية بقيمة 5.8 ملايين دينار.

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 23.7 نقطة ليبلغ مستوى 8111.24 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.29 % من خلال تداول 36.3 مليون سهم عبر 3972 صفقة بقيمة 16.9 مليون دينار.

في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 16.14 نقطة ليبلغ مستوى 5762.59 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.28 % من خلال تداول 34.9 مليون سهم عبر 1807 صفقات نقدية بقيمة 5.12 ملايين دينار.