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الثلاثاء 20 ديسمبر 2022
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام

بورصة الكويت
بورصة الكويت
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أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها أمس الإثنين، على ارتفاع مؤشرها العام 18.7 نقطة ليبلغ مستوى 7297.32 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.26 %.

وتم تداول 78.4 مليون سهم عبر 6483 صفقة نقدية بقيمة 22.7 مليون دينار.

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 6.6 نقاط ليبلغ مستوى 5628.99 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.12% من خلال تداول 42.13 مليون سهم عبر 2511 صفقة نقدية بقيمة 5.8 ملايين دينار.

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 23.7 نقطة ليبلغ مستوى 8111.24 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.29 % من خلال تداول 36.3 مليون سهم عبر 3972 صفقة بقيمة 16.9 مليون دينار.

في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 16.14 نقطة ليبلغ مستوى 5762.59 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.28 % من خلال تداول 34.9 مليون سهم عبر 1807 صفقات نقدية بقيمة 5.12 ملايين دينار.

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