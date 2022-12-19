رئيس البورصة المصرية الأسبق: النقد الدولي أعلن عن ثقته في مصر

الإثنين 19/ديسمبر/2022 - 10:30 م

قال الدكتور سامح الترجمان، رئيس البورصة المصرية الأسبق، ورئيس جهاز حماية المنافسة السابق، إن صندوق النقد الدولي نشأ بعد الحرب العالمية عام 1944 بهدف مساعدة الدول، مشيرًا إلى أن وظيفة الصندوق الرئيسية تتمثل في مساعدة الدول التي تعاني من بعض التعثر، وهناك الكثير من الدول التي استفادت من النقد الدولي مثل انجلترا وكوريا الجنوبية والأرجنتين.



وتابع "الترجمان"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الإثنين، أن مصر بدأت برنامج الإصلاح الاقتصادي في 2016 مع صندوق النقد الدولي، لمواجهة الازمة الاقتصادية التي حدثت بسبب تداعيات 2011، مشيرًا إلى أن البرنامج الاقتصادي الذي حدث في 2016 ساعد مصر على امتصاص أزمة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية في البداية، معقبًا: "برنامج الإصلاح الاقتصادي ساعد مصر على امتصاص الازمات بصورة غير عادية".



وأضاف أن الدولة أعلنت عن وثيقة ملكية الدولة خلال الفترة السابقة، لأن اجمالي استثمارات الدولة ارتفع بسب التوسع في مشروعات البنية التحتية، وبالتالي انخفضت مساهمة القطاع الخاص بصورة ملحوظة.



وأشار إلى أن النقد الدولي قام بتقييم الاقتصاد المصري مؤخرًا، وأعلن عن ثقته في الاقتصاد المصري وقدرته على النمو السنوات المقبلة، معلنًا عن منح مصر قرض بقيمة 3 مليار دولار، بالإضافة لـ14 مليارًا من الشركاء الإقليميين، لافتَا إلى أن النقد الدولي أعلن على أن مصر مُطالبة بإعداد تنمية مستدامة من خلال القطاع الخاص، والاستمرار في برامج الحماية الاجتماعية مثل "حياة كريمة".

