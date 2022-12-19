المجلس العالمي للاقتصاد الأخضر: مصر لديها مزايا تنافسية عالمية في الطاقة

الإثنين 19/ديسمبر/2022 - 10:10 م

قال الدكتور محمد كفافى رئيس المجلس العالمى للاقتصاد الأخضر، إن العالم أدرك الكوارث البيئية والأزمات الاقتصادية التى ستسببها الكوارث البيئية وأصبح التحول للاقتصاد الأخضر لم يعد رفاهية، موضحا أن القيادات السياسية والحكومية فى معظم بلدان العالم بدأت تتيقن أنه أصبح من أجل البقاء وليس من أجل الرخاء فقط.

وأضاف محمد كفافى، خلال مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز، أن الدول ستعتمد على الطاقات البديلة، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبى وقع فى مشكلة كبيرة تتمثل فى الطاقة، مؤكدا أن مصر لديها مزايا تنافسية عالمية فى الطاقة منها طاقة الرياح، ومصبات مياه، وتوليد الطاقة من المخلفات.

تابع كفافى: الدولة المصرية تعتبر الأولى عربيا فى التوجه نحو الاقتصاد الأخضر، مشيرا إلى أن التحول أصبح من أجل تعظيم الكفاءة الاقتصادية بتقديم استهلاك الموارد، وتعظيم الدخل القومى، والناتج المحلى، وذلك من خلال التحول الأخضر فى الصناعة والزراعة والخدمات.