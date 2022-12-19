تعرف على أسعار الحديد والأسمنت مساء اليوم الإثنين

الإثنين 19/ديسمبر/2022 - 06:55 م

تشهد أسعار الحديد والأسمنت حالة من الاستقرار في منتصف تعاملات اليوم الإثنين 19 ديسمبر 22022.

وتستعرض "البوابة نيوز" أسعار الحديد والأسمنت:

سعر طن حديد عز 23450 جنيها للطن تسليم أرض المصنع ويصل للمستهلك في حدود 24 الف جنيه و 24200 جنيه.

سعر طن حديد السويس 23350 جنيها للطن تسليم أرض المصنع

سعر طن حديد الجيوشي 20300 جنيها للطن -تسليم أرض المصنع بزيادة 1100 جنيه للطن



سعر طن حديد المصريين 23350 جنيها للطن -تسليم أرض المصنع



سعر طن حديد المراكبي 21200 جنيها للطن تسليم أرض المصنع



سعر طن حديد العشري 21300 جنيه للطن تسليم أرض المصنع



سعر طن حديد بشاي 21300 جنيه للطن تسليم أرض المصنع



سعر طن حديد الجارحي 21205 جنيه للطن تسليم أرض المصنع بزيادة 1700 جنيه للطن



ويضاف على كل طن ما يتراوح بين 300 إلى 600 جنيه حال شراء المنتج من التاجر أو الموزع.



وبالنسبة لأسعار الأسمنت اليوم جاءت كالتالي:

أسمنت المسلح 1700 جنيها.

أسمنت النصر 1670 جنيها للطن.

أسمنت المعلم 1670 جنيه للطن.

اسمنت وادى النيل 1660 جنيهات للطن.

أسمنت المخصوص 1710 جنيهات للطن.

أسمنت أسوان 1660 جنيها للطن.

أسمنت سيناء 1660 جنيها للطن .

أسمنت حلوان 1740 جنيها للطن.

أسمنت السويدى 1770 جنيها للطن

أسمنت العسكري بني سويف 1660 جنيها للطن.