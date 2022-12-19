أسعار الدولار والعملات مساء اليوم الإثنين 19 ديسمبر

الإثنين 19/ديسمبر/2022 - 06:23 م

استقرت أسعار العملات اليوم الإثنين 19 ديسمبر خلال التعاملات داخل البنوك، كما استقر سعر الدولار اليوم داخل البنك المركزي ليسجل سعر 24.66 شراء و24.74 جنيه بيع.

أسعار الدولار في البنوك اليوم

سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري 24.61 شراء و42.66 بيع.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي

سجل سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري 6.56 شراء و6.58 بيع.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه اليوم

سجل سعر الدينار الكويتي 80.41 شراء و80.69 بيع

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم

سجل سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري سعر 6.71 شراء و6.74 بيع.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين في البنك المركزي

سجل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري 26.09 شراء و26.18 بيع.

سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري اليوم

سجل سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري 29.93 شراء و30.04 بيع