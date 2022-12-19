وفاة الفنان هشام الشربينى بعد تعرضه لأزمة صحية

الإثنين 19/ديسمبر/2022 - 02:33 م

توفي في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين الفنان هشام الشربيني بعد تعرضه لازمة صحية ومن المقرر دفنه في مدافن أسرته بالمنصورة.

ونعت النجمة ريهام عبد الغفور، الفنان هشام الشربينى عبر حسابها على “فيس بوك”، قائلة: “هفضل أقول إن الشغلانه للأسف بتقصر العمر الافتراضي للبني آدم الأعمار بيد الله بس أكيد الإحباط وعدم تحقيق الأحلام والسعي الدائم بدون نتيجة شيء قاتل الله يرحمه ويحسن إليه هشام الشربيني”.

هشام الشربيني بدأ مشواره الفني مساعد مخرج في عدد من المسلسلات منها: "الغربة"، و"حارة الشرفا"، وشارك في عدد من الأفلام منها: "من الكوليسترول" مع أشرف عبد الباقى وألهام شاهين، "تلك الأيام" مع أحمد الفيشاوى ومحمود حميدة، "تيتة رهيبة" مع محمد هنيدى وايمى سمير غانم وسميحة أيوب وباسم سمرة، "الحفلة" مع أحمد عز ومحمد رحب وجومانا مراد وروبى، "الشتا اللي فات".

كما شارك فى الدراما التليفزيونية خلال مسلسلات "امام الدعاة" مع حسن يوسف، "قضية رأى عام" بطولة يسرا، "حدف بحر" بطولة سمية الخشاب، "ريس نعام" بطولة داليا البحيرى، "أدهم الشرقاوى" بطولة محمد رجب، "الجماعة" للكاتب وحيد حامد، "أغلى من حياتى" بطولة محمد فؤاد، "ميسو رمضان مبروك أبو العلمين حمودة" بطولة محمد هنيدى، "سلسال الدم" بطولة عبلة كامل"، وكان آخر أعماله "في كل أسبوع يوم جمعة" والذي عرض عام 2020