وسط ترقب لاجتماع المركزي.. سعر الدولار اليوم الاثنين في البنوك الحكومية والخاصة

الإثنين 19/ديسمبر/2022 - 11:08 ص

واصل سعر الدولار، استقراره في السوق المصرفية بداية تعاملات اليوم الإثنين، وسط ترقب لاجتماع البنك المركزي الخميس المقبل لمناقشة تعديل سعر الفائدة من قبل لجنة السياسات النقدية.

وسجل أعلى سعر له في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي عند مستوى 24.69 جنيهًا للشراء، 24.72 جنيهًا للبيع، كما سجل أقل سعر للدولار في بنوك الأهلي المصري، مصر عند مستوى 24.61 جنيهًا للشراء، 24.66 جنيهًا للبيع.

أسعار الدولار في البنك المركزي المصري:

24.66 جنيه للشراء، 24.74 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في البنك الأهلي المصري:

24.61 جنيه للشراء، 24.66 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في بنك مصر:

24.61 جنيه للشراء، 24.66 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في بنك الإسكندرية:

24.61 جنيه للشراء، 24.71 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في البنك التجاري الدولىي:

24.65 جنيه للشراء، 24.72 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي:

24.69 جنيه للشراء، 24.72 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في بنك فيصل الإسلامي:

24.67 جنيه للشراء، 24.72 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في بنك QNB الأهلي:

24.65 جنيه للشراء، 24.72 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في بنك الكويت الوطني:

24.66 جنيه للشراء. 24.72 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في البنك المصري لتنمية الصادرات:

24.67 جنيه للشراء، 24.72 جنيه للبيع.