اليوم.. "صحة الإسماعيلية" تنظم قافلة طبية لأهالي قرية "أبو عزام"

الإثنين 19/ديسمبر/2022 - 07:55 ص

تنظم مديرية الصحة والسكان في محافظة الإسماعيلية، قافلة طبية مجانية، بمركز شباب أبو عزام، التابع لمركز ومدينة القصاصين، لتقديم الخدمات الطبية لأهالي القرية وذلك على مدار اليوم وغدا، الموافقين 19 و20 من شهر ديسمبر الجاري لعام 2022.

القافلة ضمن خطط القوافل العلاجية

وتأتي تلك القافلة، تحت رعاية اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، وضمن خطة القوافل العلاجية التي تنظمها وزارة الصحة والسكان في جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجًا لتحسين مستوى الخدمات الطبية، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

تخصصات القافلة

القافلة تضم ٦ تخصصات طبية، وهي عيادات الأطفال والباطنة والمسالك البولية والنساء وتنظيم الأسرة والجراحة والأسنان وعيادة للكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر ومعمل للدم وصيدلية بالإضافة إلى ٨٠ صنف دوائي يتم تقديمهم بالمجان بالإضافة إلى التثقيف الصحي والتوعية بأهمية تلقي لقاح كورونا والتسجيل الفوري بالإضافة إلى التوعية بأهمية التسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل.

ولا تقتصر هذه القوافل على تقديم خدمات الكشف والعلاج والإحالة المجانية فحسب، بل تشمل أيضًا عقد ندوات توعية للمواطنين، بهدف التوعية بخطورة الأمراض وضرورة الاهتمام بالنظافة العامة؛ وذلك حرصًا على الصحة العامة للمواطنين.