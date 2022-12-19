اليوم.. انقطاع المياه عن 12 منطقة بالقاهرة الجديدة

الإثنين 19/ديسمبر/2022 - 07:37 ص

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقاهرة، انقطاع المياه عن 12 منطقة بمدينة القاهرة الجديدة؛ نظرًا لقيام الشركة بأعمال إحلال وتجديد داخل روافع المياه الرئيسية المغذية لمدينة القاهرة الجديدة.

مناطق انقطاع المياه

وقالت الشركة، إن المناطق المتأثرة بانقطاع المياه هي: التجمع الأول بأكمله ، الرحاب 1 ، التجمع الخامس من الحي الأول إلى الخامس ، حي الشويفات ، الجولف ، غرب الجولف ، امتداد غرب الجولف ، حي 3/4 ، حي الدبلوماسيين ، أرابيلا ، غرب أرابيلا ، القطاع الأول والثاني من مدينة القاهرة الجديدة.

موعد انقطاع المياه

وعن موعد انقطاع المياه، أكدت الشركة، أن أعمال الإحلال والتجديد تبدأ من الساعة الثامنة مساء اليوم الإثنين الموافق 19 ديسمبر، وتستمر حتى الساعة الرابعة فجر غد الثلاثاء الموافق 20 ديسمبر.

من جانبه، أكد جهاز مدينة القاهرة الجديدة عن توفير سيارات مياه لسد احتياجات المواطنين خلال فترة انقطاع المياه، وعلى المناطق المتضررة الاتصال على 15100 للحصول على سيارات المياه.