اليوم.. جنايات بورسعيد تنظر قضية قاتل عمته المسنة

الإثنين 19/ديسمبر/2022 - 07:22 ص

تنظر محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار السيد عبد العزيز، وعضوية المستشارين أحمد على جنينة، وعماد أبو الحسن عبد اللاه، وأشرف عبيد علي، اليوم الإثنين، الحكم على قاتل عمته المُسنة.

وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 2 من شهر 8 عام 2022 بدائرة قسم العرب، والمتهم فيها " أ س ح م ا"، ويبلغ من العمر 42 عاما بدون عمل، حيث قتل المجني عليها "أم هاشم حسن محمد المجاور"، عمدًا مع سبق الإصرار وعقد العزم المصمم على ذلك، فتوجه إلى وحدتها السكنية الكائنة بشارع الزقازيق نطاق قسم العرب، وعلى إثر حوار دار بينهما بهدف حصوله على مبلغ مالي رفضت المجني عليها، فقام بضرب رأسها بالأرض، ووضع يده على عنقها حتى فاضت روحها، قاتلا إياها عمدا.

وجاء في ملاحظات النيابة العامة، أن المتهم أقر باعترافه بالواقعة تفصيلا، وقال إنه على إثر مروره بضائقة مالية ذهب للمتوفاة في اليوم السابق للواقعة طالبا منها مبلغ مالي وأعطته 100 جنيه، وطلبت منه الحضور في اليوم التالي وهو يوم الواقعة لأخذ باقي المبلغ، وبتاريخ الواقعة ذهب إلى مكان تواجد المتوفية بوحدتها السكنية طالبا منها إعطائه باقي المبلغ، وبرفضها لمطلبه قام بمغافلتها لسرقة مبلغ مالي من "الجزلان" وعقب ذلك قام بسرقة المنقولات واشترك معه آخرون في بيع المسروقات، وهي عبارة عن حلق وسلسلة ودبلة من الذهب.

وثبت من تقرير الطب الشرعي أنه بإجراء الصفة التشريحية على جثمان المتوفاة تبين أن الكدمات المشاهدة بالشفاة السفلى على الناحية اليسرى ويسار العنق ومقابل منتصف الترقوه اليسرى مباشرة، هي إصابات حيوية حديثة تنتج عن المصادمات أو الضغط على أصل موضعها بجسم أو أجسام صلبية أو اليدين أو ما في حكمها، وجائزة الحدوث عن محاولة كتم النفس والضغط على عنق المتوفية حال وفاتها.

