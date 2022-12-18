بعد زيادة اليوم.. تعرف على أسعار الحديد

الأحد 18/ديسمبر/2022 - 10:39 م

رفعت مصانع الحديد في مصر أسعار الحديد بقيمة 3 آلاف جنيه دفعة وحدة، للمرة الثانية خلال شهر.

وأعلنت 3 مصانع حديد رفع أسعار طن حديد التسليح اعتبارًا من اليوم الأحد، بقيمة 3 آلاف جنيه، ليصل متوسط سعر طن الحديد إلى 23.450 ألف جنيه شاملًا ضريبة القيمة المضافة 14%.

وقالت شركة حديد عز: إنه يبدأ من اليوم بيع طن حديد التسليح بسعر 23450 جنيها شاملًا ضريبة القيمة المضافة المقررة، بدلا من 20450 جنيها في السابق بزيادة 3 آلاف جنيه.

كما رفعت شركة حديد المصريين أسعار بيع طن حديد التسليح أطوال ولفائف إلى 23350 جنيها شاملًا الضرائب بدلًا من 20350 جنيها.

ورفع مصنع السويس للصلب سعر بيع طن حديد التسليح إلى 23350 جنيها شاملا الضريبة بدلًا من 20350 جنيها في السابق.