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الأحد 18 ديسمبر 2022
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

هبوط قطاعات البورصة بجلسة الأحد.. وصعود خدمات النقل والمنسوجات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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 تراجعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، على رأسها السياحة والترفيه بنسبة 2.1%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 2%، يليه قطاعي الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات، والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 1.9%.
وهبط قطاع الموارد الأساسية بنسبة 1.8%، وانخفض قطاعي الورق ومواد التعبئة والتغليف، والبنوك بنسبة 1.7%، ونزل قطاعي المقاولات والإنشاءات الهندسية، والخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 1.5%، 1.1%، على التوالي.
كما تراجع قطاع التجارة والموزعون بنسبة 0.9%، ثم قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 0.5%، ثم قطاع مواد البناء بنسبة 0.3%، وأخيرًا قطاعي الرعاية الصحية والأدوية، والأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.2%، فيما ارتفع قطاعي خدمات النقل والشحن، والمنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 1.1%، 0.1%، على التوالي.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثانية على التوالي، بضغوط مبيعات عربية وأجنبية، وسط تداولات مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 13.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 960.017 مليار جنيه.

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