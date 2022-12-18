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سعر الدولار والعملات مساء اليوم السبت في مصر 18-12-2022
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سجل سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى 24.61 جنيه للشراء، و24.66 جنيه للبيع.
سعر اليورو الأوروبى اليوم
سجل سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى 26.05 للشراء، 26.29 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.
سعر الجنيه الإسترلينى اليوم
سجل سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى 29.82 جنيه للشراء، 30.14 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى
سعر الريال السعودى اليوم
سجل سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى 6.54 جنيه للشراء، و6.55 جنيه للبيع، طبقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.
سعر الدينار الكويتى اليوم
سجل سعر صرف الدينار الكويتى اليوم أمام الجنيه المصرى 77.42 جنيه للشراء، و 80.46 جنيه للبيع، وهذه الأسعار طبقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.
سعر الدرهم الإماراتى اليوم
سجل سعر صرف الدرهم الإماراتى اليوم أمام الجنيه المصرى 6.70 جنيه للشراء، و 6.71 جنيه للبيع، وهذه الأسعار طبقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.