عقب الحصول على قرض صندوق النقد الدولى.. تعرف على أسعار الذهب مساء اليوم في مصر

الأحد 18/ديسمبر/2022 - 07:24 م

سجل سعر الذهب اليوم الأحد تراجع في السوق المصري، حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 1780 جنيها، وذلك عقب حصول مصر على قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار.

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في محلات الصاغة 1780 جنيها للجرام دون احتساب المصنعية، مقارنةً بمستهل تعاملات اليوم التي سجل خلالها 1800 جنيها.

فيما سجل سعر الذهب اليوم عيار 18 نحو 1562 جنيه، وسجل عيار 14 نحو 1187 جنيهًا، كما وصل سعر جرام الذهب عيار 24 الذي يحظَى بأقل طلبٍ من قِبل المصريين نحو 2034 جنيهًا، وسجل سعر الجنيه الذهب 14240 جنيهًا بالسوق المحلية.

وسجل سعر أوقية الذهب نحو 63 ألف جنيه، فيما سجل سعر كيلو الذهب نحو 2034 ألف جنيه.



وشهدت أسواق الذهب المحلية حالة من عدم الاستقرار خلال تعاملات الأسبوع المنتهي أمس السبت، وسط تباين واسع في التسعير، مع اتفاق حجب الأسعار، بجانب تعليق تجار الكسر البيع والشراء، بينما تراجعت أسعار الذهب بالأسواق العالمية بنسبة 0.3% خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء الجمعة الماضية، على الرغم مع ارتفاع الاوقية بنسبة 0.8% في ختام تعاملات الأسبوع، لتستقر عند مستوى مستوى 1794 دولارًا، وذلك بفعل توقعات باستمرار الفيدرالي الأمريكي في تشديد السياسة النقدية، ورفع أسعار الفائدة لمواجهة معدلات التضخم المتزايد، في ظل توقعات بحدوث ركود اقتصادي ومعدل نمو لا يزيد عن 0.5% في 2023.



وقرر الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة خلال اجتماعه يوم الأربعاء الماضي، بنحو 50 نقطة أساس، لترتفع أسعار الفائدة بين 4.25% و4.5% وهو أعلى معدل لأسعار الفائدة الأمريكية منذ يناير 2008.



يذكر أن متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة في مصر يتراوح بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة، ومن محافظة إلى أخرى في مصر، ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب.