تفاصيل تشكيل اللجنة العليا لتحديد أسعار السلع الاستراتيجية

الأحد 18/ديسمبر/2022 - 07:17 م

كشف حازم المنوفي، رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الإسكندرية التجارية، تفاصيل تشكيل لجنة عليا لتحديد السعر العادل للسلع الاستراتيجية مثل السكر والأرز والزيت والألبان، والمكرونة.

وقال حازم المنوفي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير، مساء الأحد، إن دور الغرفة استرشادي؛ حيث تقوم بعمل تقرير بالأسعار، وتقديمه لمجلس الوزراء؛ بعد ذلك سيتم تشكيل لجنة لتحديد أسعار السلع الاستراتيجية.

وأضاف رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الإسكندرية التجارية، أنه اقترح سابقًا، أن يقوم المنتج والمستهلك بوضع الأسعار على السلع الأساسية؛ مثل تاريخ الصلاحية، لافتًا إلى أن هذا الأمر لا يوجد فيه مشكلة؛ خاصة إذا اتخذت الدولة قرارًا يُلزم هؤلاء بوضع تسعيرة تُحدد قيمة الأسعار الموحدة.

وأوضح حازم المنوفي، رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الإسكندرية التجارية، أن السلعة مستويات؛ حيث أن البرندات يكون لها سعر أعلى، على سبيل المثال؛ ما يجعل هناك حدودًا لوضع الحد الأعلى والأدنى للسلعة حسب قيمتها، وجودتها، مشيرًا إلى أن اللجنة التي سيتم تشكيلها ستحسب تكلفة السلعة، وتضع هامش ربح مناسب لها.

ولفت رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الإسكندرية التجارية، إلى أن هناك بعض السلع مبالغ في أسعارها بالأسواق، مشيرًا إلى أن التُجار سيلتزمون بالأسعار التي ستقوم اللجنة العليا المُشكّلة من وزارة التموين بوضعها؛ من أجل ضبط السوق، والأسعار، لافتًا إلى أن التُجار ليس لهم ذنب في ارتفاع الأسعار الذي يشهده السوق حاليًا.