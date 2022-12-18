ads
الأحد 18 ديسمبر 2022
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

أسعار العملات اليوم الأحد 18 ديسمبر 2022

العملات
العملات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تباينت أسعار العملات الأجنبية، خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء، 18 ديسمبر 2022، وفيما يلي بيان بالأسعار وجاءت علي النحو:

سجل سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى 24.61 جنيه للشراء، و24.66 جنيه للبيع. 

سجل سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى 26.05 للشراء، 26.29 جنيه للبيع. 

سجل سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى 29.82 جنيه للشراء، 30.14 جنيه للبيع. 

سجل سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى 6.54 جنيه للشراء، و6.55 جنيه للبيع. 

سجل سعر صرف الدينار الكويتى اليوم أمام الجنيه المصرى 77.42 جنيه للشراء، و 80.46 جنيه للبيع. 

سجل سعر صرف الدرهم الإماراتى اليوم أمام الجنيه المصرى 6.70 جنيه للشراء، و 6.71 جنيه للبيع. 

سجل سعر صرف الريال القطرى اليوم أمام الجنيه المصرى 6.31 جنيه للشراء، و 6.77 جنيه للبيع. 

العملات اسعار العملات
ads