أسعار العملات اليوم الأحد 18 ديسمبر 2022

الأحد 18/ديسمبر/2022 - 11:04 ص

تباينت أسعار العملات الأجنبية، خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء، 18 ديسمبر 2022، وفيما يلي بيان بالأسعار وجاءت علي النحو:

سجل سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى 24.61 جنيه للشراء، و24.66 جنيه للبيع.

سجل سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى 26.05 للشراء، 26.29 جنيه للبيع.

سجل سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى 29.82 جنيه للشراء، 30.14 جنيه للبيع.

سجل سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى 6.54 جنيه للشراء، و6.55 جنيه للبيع.

سجل سعر صرف الدينار الكويتى اليوم أمام الجنيه المصرى 77.42 جنيه للشراء، و 80.46 جنيه للبيع.

سجل سعر صرف الدرهم الإماراتى اليوم أمام الجنيه المصرى 6.70 جنيه للشراء، و 6.71 جنيه للبيع.

سجل سعر صرف الريال القطرى اليوم أمام الجنيه المصرى 6.31 جنيه للشراء، و 6.77 جنيه للبيع.