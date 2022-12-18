أسعار الذهب اليوم الأحد.. عيار 21 يسجل 1800 جنيه

الأحد 18/ديسمبر/2022 - 09:17 ص

استقرت أسعار الذهب في مصر، اليوم الأحد، بعد ارتفاعها فى ختام تعاملات أمس السبت، ليسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر تداولًا في مصر مستويات 1800 جنيه للجرام في السوق الآن، وسط توقعات بمزيد من الهبوط في سعر جرام الذهب بالساعات الماضية.

أسعار الذهب اليوم:



عيار 18 سجل 1559 جنيها.

عيار 21 سجل 1800 جنيه.

وعيار 24 سجل 2050 جنيها.

والجنيه الذهب 14400 جنيه.

أسعار الذهب عالمًيا

وارتفعت العقود الآجلة للذهب فى ختام تعاملات الجمعة 16 ديسمبر، مقلصة خسائرها التى سجلتها طوال الأسبوع الماضي، فى ختام التعاملات، وارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير بنحو 12.40 دولار أو 0.7% إلى 1800.20 دولار للأونصة، مسجلة خسائر أسبوعية بنحو 0.6%.