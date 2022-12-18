اليوم.. انطلاق المرحلة الثانية من حملة "حقك تنظمي" بـ 8 مراكز في البحيرة

الأحد 18/ديسمبر/2022 - 07:32 ص

أعلنت مديرية الصحة بالبحيرة، بقيادة الدكتور هاني جميعة، وكيل الوزارة، عن انطلاق المرحلة الثانية من حملة "حقك تنظمي"، اليوم الأحد الموافق 2022/12/18 وحتى الخميس 2022/12/22، وذلك ضمن مبادرة "أيامنا أحلى" والتي تستهدف 27 محافظة من ضمنها محافظة البحيرة.

وأشار وكيل الوزارة، إلى أنه سوف يتم تنفيذ الحملة من خلال مديرية الصحة والسكان بالبحيرة بإدارات ( حوش عيسى – إدكو – إيتاي البارود – الرحمانية – أبو حمص – كفر الدوار – غرب النوبارية – الدلنجات) لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للمناطق المحرومة من الخدمة وللفئات المستهدفة مجانا خلال تلك الفترة.

وأكد الدكتور حمودة الجزار، وكيل المديرية أن الحملة تعمل على تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بجميع وحدات تقديم الخدمة والمستشفيات بالمجان، بالإضافة إلى تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالمناطق النائية والمحرومة عن طريق العيادات المتنقلة بالمجان، مشيرًا إلى أنه سيتم تنفيذ عدد من الندوات الاعلامية الخاصة بمبادرة أيامنا أحلى بكل الإدارات المشاركة، وإقامة معارض لمنتجات نوادي المرأة بجميع الإدارات المشاركة، وسوف تقام تلك الفاعليات بمشاركة كل الجهات المعنية بالقضية السكانية بالمحافظة.