اليوم.. القومي للإعاقة يكرم "الأوائل" للتعليم العام والأزهري

الأحد 18/ديسمبر/2022 - 07:41 ص

ينظم المجلس القومي ذوي الإعاقة، اليوم الأحد، احتفالية تكريم المتفوقين من الطلاب الاوائل ذوي الإعاقة للتعليم العام والأزهري، للعام الدراسي 2021 ،2022 "دمج ، إعاقة سمعية ،إعاقة بصرية" وتكريم النماذج المتميزة والموهوبين في مختلف المجالات، بحضور الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الإجتماعي، والدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم.

تهدف الاحتفالية إلى تقدير ودعم وتشجيع الطلاب الأوائل للدمج التعليمي والتربية الخاصة على تفوقهم العلمي، وتشجيع المتميزين والموهوبين من الأشخاص ذوي الإعاقة وتقدير ذويهم على جهودهم ودعمهم لهم لتحقيق هذا التميز.

من جانبها أكدت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن الاحتفالية تعد بمثابة تكريم حقيقي للطلاب ذوي الإعاقة وتحقيق دمجهم في المجتمع، هذا بخلاف أن الاحتفالية تسلط الضوء على الطلاب المتفوقين من ذوي الإعاقة باعتبارهم نماذج متميزة، الأمر الذي ينعكس على رفع الوعي المجتمعي بقضايا الإعاقة، وإمكانيات وقدرات الأشخاص ذوي الإعاقة.

جدير بالذكر أن الاحتفالية يشارك فيها عدد من الشخصيات العامة والمجتمعية في مختلف التخصصات، وتقدم مؤسسة العربي لتنمية المجتمع الهدايا للطلاب المتفوقين.