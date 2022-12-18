اليوم.. انطلاق حملة "حقك تنظمي" لخدمات تنظيم الأسرة بالمنيا

الأحد 18/ديسمبر/2022 - 07:59 ص

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، عن انطلاق الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية اليوم الأحد ، تحت شعار "حقك تنظمي"، لتقديم خدمات تنظيم الأسرة بالمجان فى مدن وقرى المحافظة، يأتي ذلك ضمن مبادرة أيامنا أحلى التى تنفذها وزارة الصحة والسكان، وتحت رعاية اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا.



قال الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن الحملة تأتي فى إطار تنفيذ توجيهات وزارة الصحة والسكان، بضرورة وصول خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية كحق مكفول لجميع المواطنين لما لها من مردود إيجابي على صحة الأم والطفل ورفع وعي المجتمع وزيادة الطلب على خدمات تنظيم الأسرة، مؤكداً أن الحملة تستهدف نشر وتقديم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة مجاناً بجميع مراكز وقرى المحافظة عن طريق المستشفيات والوحدات الصحية والعيادات المتنقلة.



من جانبها قالت الدكتورة وفاء بدوى مدير عام إدارة تنظيم الأسرة أنه سيتم توقيع الكشف الطبى وتقديم خدمات تنظيم الأسرة بالعيادات المتنقلة و أخصائيين فى الوحدات الثابتة والمستشفيات و توفير وسائل تنظيم الأسرة الحديثة بالمجان، بالإضافة إلى تقديم خدمات التثقيف الصحي.



وأوضحت أن الحملة ستكون على مستوى جميع إدارات المنيا الصحية على مرحلتين تبدأ المرحلة الأولى من الاحد 18 ديسمبر حتى الخميس 22 ديسمبر 2022 في مراكز العدوة و مغاغة ومطاي و سمالوط و ديرمواس والمنيا وتبدأ المرحلة الثانية من 24 ديسمبر حتى 28 ديسمبر 2022 فى بني مزار و ديرمواس و أبو قرقاص و ملوي .