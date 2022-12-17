ألمانيا تدشن أول وحدة عائمة لاستقبال الغاز المسال

السبت 17/ديسمبر/2022 - 08:27 م

دشنت ألمانيا، اليوم السبت، أول وحدة عائمة لاستقبال الغاز المسال، بهدف مواجهة نقص الشحنات الروسية التى أوقفتها الحرب فى أوكرانيا.



وجرى تدشين الوحدة على متن السفينة «هو ايسبيرانزا» الراسية منذ الخميس الماضى على المنصة الجديدة فى فيلهلمسهافن على شواطئ بحر الشمال.



السفينة محملة بكميات من الغاز النيجيرى تكفى لاستهلاك ٥٠ ألف منزل لمدة سنة وسيبدأ تسليمها فى ٢٢ ديسمبر الجاري.



وستقام خمس محطات عائمة أخرى خلال العام الجارى بعد أشغال بناء جرت بفضل مليارات اليوروهات التى أفرجت عنها برلين، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية.



وهناك مشروع خاص للمجموعة الفرنسية «توتال-إنرجيز» فى لوبمين جاهز، لكنه ينتظر تراخيص إدارية.



ويفترض أن تؤمن كل هذه المنشآت ثلاثين مليار متر مكعب من الغاز سنويًا، أى ثلث احتياجات ألمانيا من الغاز، مما يبعد - فى الوقت الراهن - سيناريوهات كارثة نقص كبير كان يجرى الحديث عنه قبل أشهر فقط.



تسمح محطات الغاز الطبيعى المسال العائمة باستيراد الغاز الطبيعى عن طريق البحر فى شكل سائل. وهى تتألف من منصة للرسوم وسفينة تسمى وحدة عائمة لتخزين الغاز وإعادة تحويله «إف إس آر يو»، ويتم جلب الغاز الطبيعى المسال إلى هذه السفن وتخزينه وإعادة تحويله إلى غاز قبل إرساله إلى الشبكة.



وخلافًا لبلدان أوروبية أخرى، لم تكن ألمانيا تملك محطة من هذا النوع على أراضيها وكانت تفضل أن يكون المصدر الأقل كلفة وهو خطوط الأنابيب الروسية التى كانت تعتمد عليها فى ٥٥٪ من وارداتها.



وتغير كل شيء مع الحرب فى أوكرانيا وانتهاء عمليات التسليم من شركة غازبروم الروسية، وزادت واردات الغاز المسال إلى ألمانيا عبر الموانئ البلجيكية والهولندية والفرنسية.



ولتجنب تكاليف نقل باهظة، قررت ألمانيا إطلاق عدد من مواقع البناء على أراضيها، لكن ألمانيا لم توقع حتى الآن عقود غاز كبيرة لملء هذه المحطات على الفور.

