التطبيق يناير 2023.. اتحاد التأمين يكشف آثار الالتزام بمتطلبات المعيار المالي على تحسين التقارير

الأحد 18/ديسمبر/2022 - 01:39 ص

قال الاتحاد المصري للتأمين ، إن ملاحقة التطورات التى تشهدها المحاسبة والمراجعة الدولية هو أمر مهم ، وبدأت الهيئة العامة للرقابة المالية مع الاتحاد في مناقشتة والتعرف عليه من خلال العديد من ورش العمل لتوعية الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة بالمعيار الدولي IFRS17 تمهيداً لبدء تطبيقه اعتباراً من عام 2023.

وأوضح الاتحاد في تقرير حديث صادر اليوم أن الالتزام بتطبيق معيار التقرير المالى الدولى IFRS17 سوف يؤثر على تعزيز الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية وتحسين جودة التقارير المالية لشركات التأمين، وذلك على النحو التالي:

الملاءمة: تعتبر المعلومات الواردة بالتقارير المالية ملائمة إذا كانت قادرة على إحداث تغيير جوهري في اتخاذ القرار ويعتبر الهدف الرئيسي من صياغة وإصدار معيار التقرير المالى الدولى IFRS17 هو جعل المعلومات الواردة بالتقارير المالية لشركات التأمين ملائمة لمستخدميها ويتمثل ذلك في تلبية احتياجات هؤلاء المستخدمين بكافة المعلومات عن عقود التأمين، وبالتالي اتخاذ القرارات الاقتصادية المناسبة.

التمثيل الصادق: ينبغي أن تعبر المعلومات عن الظواهر التي تمثلها، وحتى تصور المعلومات الأحداث والعمليات والظواهر بصدق يجب أن تكون كاملة ومحايدة وخالية من الأخطاء, ويستهدف معيار التقرير المالى الدولى IFRS17 أن تتسم المعلومات الواردة بالتقارير المالية بالموثوقية بحيث يمكن الاعتماد عليها ويتبلور ذلك فى الاعتماد على قياسات مبنية على التقديرات الحالية وليس على أساس استخدام افتراضات تاريخية.

القابلية للمقارنة: يعتبر الهدف الرئيسي من الالتزام بتطبيق معيار التقرير المالى الدولى IFRS 17 هو توحيد أسس الاعتراف والقياس والعرض والإفصاح بالتقارير المالية, مما يسهل من إمكانية عقد المقارنات بين التقارير المالية لشركات التأمين على المستويين المحلي والدولى .

القابلية للتحقق: يستهدف معيار التقرير المالى الدولى IFRS17 توحيد أسس الاعتراف والقياس عند إعداد التقارير المالية بشركات التأمين, الأمر الذى يعزز من إمكانية التحقق من نتائج القياس, على سبيل المثال فقد ألزم المعيار بضرورة فصل أثر القيمة الزمنية للنقود المتمثل في الفائدة المستحقة "المتراكمة" على التزامات عقود التأمين حيث تعرض كبند مستقل تحت مسمى مصروفات تمويل التأمين مع بند دخل الاستثمار، هذا الأمر سيمنح مستخدمي التقارير المالية رؤية أكثر وضوحاً للعلاقة بين الاستثمارات ذات الصلة التي تحتفظ بها الشركة والظروف السوقية المتمثلة في مصروفات تمويل التأمين، وهو ما لم يكن مطبقاً من قبل في ضوء معيار التقرير المالى الدولى IFRS4.

التوقيت المناسب: ينبغي أن تكون المعلومات متوفرة في التوقيت الذي يكون لها تأثير في القرار، ويؤدي تطبيق معيار التقرير المالى IFRS17 إلى تحسين مستوى الشفافية بالتقارير المالية وبذلك فإنه يساهم في إعادة بناء الثقة في قطاع التأمين من جانب المستثمرين وتشجيع أنشطة الاندماج والاستحواذ وتخفيض تكلفة رأس المال.

القابلية للفهم: تعني قابلية الفهم للمعلومات المحاسبية أن يتم تصنيف وعرض المعلومات بشكل واضح ودقيق بحيث يسهل استيعابها, ويؤدى تطبيق معيار التقرير المالى الدولى IFRS17 إلى تحسين العرض والإفصاح للتقارير المالية لشركات التأمين مما يسهل فهمها من جانب مستخدميها, على سبيل المثال فإن الشركات المصدرة لعقود التأمين سوف تعرض للمرة الأولى في قائمة الدخل الشامل بند واحد فقط تحت مسمى إيرادات التأمين والذي سيلغي مسميات إيرادات عديدة مثل صافي أقساط التأمين المكتتبة وصافي أقساط التأمين المكتسبة وإيرادات اكتتاب أخرى.