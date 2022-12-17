نواب ونائبات قادمات: الرئيس السيسى أولى اهتماما كبيرا بهموم القارة السمراء

السبت 17/ديسمبر/2022 - 08:10 م

قالت السفيرة الدكتورة ناهد شاكر رئيس مؤسسة نواب ونائبات قادمات للتنمية إن القمة الأفريقية الأمريكية بواشنطن والتى شارك فيها الرئيس عبد الفتاح السيسى ستحقق مكاسب متعددة لمصر والدول الأفريقية خلال الفترة المقبلة ومنها المشروعات التي تم التوافق والتعاقد عليها في قمة المناخ الشهر الماضي كما أنه تم تحقيق نتائج ومكاسب كبيرة جاءت نتيجة تبنى مصر لقضايا الدول الإفريقية على المستوى الدولي خاصة التي طرحها الرئيس السيسي خلال قمة المناخ.

وأضافت أن الرئيس السيسى وعلى مدى السنوات الماضية أولى اهتماما كبيرا بهموم وقضايا القارة السمراء ، في ظل ما نواجهه من تحديات تغير المناخ وتبعاتها الاقتصادية ، وكذلك اثار الحرب الروسية الاوكرانية وازمة الغذاء العالمية والطاقة.

ووأشارت إلى أن اللقاءات التى أجراها الرئيس السيسي على هامش القمة مع القيادات الامريكية كانت متميزة، كما أن القمة أفرزت نتائج كبرى منها زيادة حجم الاستثمارات الأمريكية فى مصر ونقل التكنولوجيا الأمريكية لدول القارة والمشروعات الصناعية والتكنولوجية لتحويل الثروات الخام فى أفريقيا إلى منتجات كاملة الصنع بدلا من تصدير الخامات والثروات فى صورتها الأولية مما يضيع عوائد كبيرة على دول القارة السمراء الغنية بالثروات.