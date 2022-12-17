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السبت 17 ديسمبر 2022
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بنوك

سعر صرف الدولار في مصر مساء اليوم السبت 17 ديسمبر 2022

الدولار
الدولار
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استقر سعر صرف الدولار اليوم السبت في مصر مقابل الجنيه المصرى، إجازة البنوك وسط ترقب  اجتماع البنك المركزى، حيث توقع خبراء الاقتصاد عقد البنك المركزي المصري اجتماعا مبكرا قبل موعده الأصلى لتخفيض سعر الجنيه أمام الدولار للمرة الثالثة تنفيذا لشروط صندوق النقد الدولى لمنح مصر قرض بقيمة 3 مليارات دولار.

سعر صرف الدولار اليوم في البنوك

أسعار الدولار في البنك المركزي:
سجل الدولار 24.65 جنيه للشراء، 24.73 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في البنك الأهلى:
سجل الدولار 24.59 جنيه للشراء، 24.68 جنيه للبيع.

أسعار الدولار فى بنك مصر:
سجل الدولار 24.55 جنيه للشراء، 24.68 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في بنك الإسكندرية:
سجل الدولار 24.64 جنيه للشراء، 24.72 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في البنك المصري لتنمية الصادرات:
سجل 24.59 جنيه للشراء، 24.70 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في بنك QNB الأهلي:
سحل 24.59 جنيه للشراء، 24.67 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في البنك التجاري الدولي:
سجل الدولار. 24.59 جنيه للشراء، 24.70 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامى:
سجل الدولار. 24.59 جنيه للشراء، 24.72 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في بنك فيصل الإسلامي:
سجل الدولار. 24.62 جنيه للشراء، 24.70 جنيه للبيع.

الدولار الجنيه المصري البنوك صندوق النقد الدولي سعر صرف الدولار
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