بث مباشر.. مشاهدة مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري المصري الممتاز

الجمعة 16/ديسمبر/2022 - 02:43 م

مباراة الزمالك والبنك الاهلي بث مباشر Zamalek vs Al Ahly Bank، في الأسبو السابع للدوري المصري الممتاز ويقدم موقع البوابة نيوز مشاهدة مباراة الزمالك والبنك الاهلي المواجهة القوية التي ستجمع بين الفريقين، ضمن ابرز مباريات الجولة السابعة في الدوري المصري الدرجة الاولي لكرة القدم، لقاء سيكون غير سهل علي الاطلاق من الناحية الفنية علي الفريقين بالأخص الزمالك الذي سيلعب اللقاء وهو مضغوط من الجانب النفسي، لذا علي لاعبي الابيض التركيز طوال الـ 90 دقيقة والاستعداد النفسي للتعامل مع اي سيناريو، وذالك للخروج من هذه المهمة بالعلامة الكاملة التي لا بديل عنها لمواصلة المنافسة على لقب الدوري الذي يحمل لقبه الموسمين الماضيين.

موعد مشاهدة البث المباشر لمباراة الزمالك ضد البنك الأهلي

وتبدأ مباراة الزمالك ضد البنك الأهلي بث مباشر في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة واستقر فييرا المدير الفني للزمالك على تشكيل مباراة اليوم وتتكون من محمد عواد فى حراسة المرمى، وأمامه خط دفاع مكون من، حسام عبد المجيد ومصطفى الزناري وحمزة المثلوثي وأحمد فتوح.

وفي خط الوسط نجد، عمرو السيسي ومحمد أشرف روقا وامام عاشور.

وفي خط الهجوم سيف الدين الجزيري وأحمد سيد زيزو وسيد نيمار.

مشاهدة مباراة الزمالك والبنك الأهلي بث مباشر في الدوري المصري